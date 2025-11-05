Andriaus Rimiškio žmona Vaida – apie iššūkių kupinus metus ir šeimos pagausėjimą: „Gyvenimas moka nustebinti“

Naujienų portalui tv3.lt Vaida Rimiškienė atvirai prakalbo apie išmoktas pamokas, gimimo dieną ir šeimos pagausėjimą.
Gimimo diena
Gimtadienio kaltininkė pasakojo, kad jokios šventės neorganizuos, o dieną paminės kartu su vyru.
„Su Andriumi gimtadienį paminėsime simboliškai – išvyksime porai dienų į SPA, tiesiog pabūti dviese, atsipalaiduoti ir pailsėti nuo kasdienės rutinos. Esame vieningos nuomonės, jog sau didelių ir sureikšmintų gimtadienių švenčių nedarysime. Gal „apvalius“ jubiliejus ir suruošime. Dabar labai džiugu ir gera gimtadienius organizuoti ir rengti dukroms“, – pasakojo ji.
Pasak jos, gimtadienių tradicijų jų šeima neturi, tačiau neretai dukros nustebina staigmenomis: „Tiesiog paprastai, nuoširdžiai pasidžiaugiame ir pasveikiname gimimo dienos proga, pavakarieniaujame. Žinoma artimųjų, draugų sveikinimai, ramūs pasibuvimai. Bet mūsų merginos, gal ir tradiciškai, moka nustebinti. Vos pabudus sulaukiame staigmenų. Sukurtų dovanų, eilių, dainų, išpuoštų kambarių.“
Prabėgę metai
Drabužių „ANVARI Family line“ kūrėja V. Rimiškienė neslėpė, kad prabėgę metai buvo kupini naujų patirčių ir vidinių augimo etapų.
„Supratau, kaip svarbu vertinti akimirkas, nes laikas tikrai lekia greitai. Iššūkių netrūko – pavyzdžiui, mokausi subalansuoti darbą, kūrybą, poilsį. Tai iš pradžių buvo sudėtinga. Tačiau tai išmokė planavimo, prioritetų dėliojimo ir geresnio dėmesio valdymo. Šiandien galiu pasakyti, kad džiaugiuosi šių metų patirtimis – jos mane praturtino, užgrūdino ir davė naujų idėjų ateičiai. Tad žvelgdama atgal, galiu ramiai pasakyti – šie metai mane dar labiau priartino prie savęs ir prie to, ką noriu kurti gyvenime“, – kalbėjo moteris.
Tęsdama pokalbį apie prabėgusius metus, Vaida neslėpė, kad didžiausią šypseną jai veide kelia dukros: „Visada šypsausi matydama, stebėdama, kaip greitai auga ir keičiasi dukrytės. Šypsausi ,kai matau tai, kas yra tikra ir nuoširdu. Ir apskritai stengiuosi kuo daugiau šypsotis ir džiaugtis net mažiausiais dalykais, nes tai padaro laiką ir gyvenimą gražesnį.“
Su šypsena veide ji užsiminė ir apie ateities planus su vyru: „Sakoma, kad apie svajones garsiai pasakoti nereikia. Mes tiesiog „darom“, o gyvenimas pats parodo kiek jos išsipildo.“
Pasiteiravus, ar ji svajoja apie gausesnę šeimą, Vaida nebuvo kategoriška.
„Kalbant apie šeimos pagausėjimą – kol kas labiausiai auga darbų sąrašai ir idėjų archyvas. Bet gyvenimas moka nustebinti pačiu gražiausiu metu, tad niekada nesakau „niekada“, – teigė pašnekovė.
Baigdama pokalbį apie gimimo dieną ir prabėgusius metus, Vaida atskleidė, ko sau palinkėtų ateinantiems metas: „Palinkėčiau sau sustoti akimirkoms ir pasidžiaugti tuo ką jau turiu. Padėkoti gyvenimui už patirtis, už dar vienus gražius ir įsimintinus metus – ir drąsiai sutikti viską, ką atneš kiti.“
