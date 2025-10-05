Andrius Rimiškis – apie naujus vėjus gyvenime ir žmonos indelį: „Nemažas jaudulys ir nerimas“

Naujienų portalui tv3.lt Andrius Rimiškis prakalbo apie naujus vėjus gyvenime ir netikėtą situaciją muzikinio klipo filmavimo metu.
Jaudulys ir nauji vėjai
Neseniai naują dainą ir muzikinį klipą savo gerbėjams pristatęs A. Rimiškis neslėpė, kad jautė didelį nerimą prieš pristatant naujieną.
„Visada pristatant, įrašant, filmuojant, kuriant naujienas yra tikrai nemažas jaudulys ir nerimas. Kyla klausimai... Kaip išeis? Ar išeis? Kaip įvertins klausytojas? Ar išpildytos visos idėjos, mintys, lūkesčiai“, – teigė jis.
Nepaisant to, kad jautė didelį jaudulį, tačiau susilaukė daugybę teigiamų komentarų apie naujus vėjus gyvenime.
„Sulaukiau labai daug žinučių, komentarų. Jų gausa įvairiausia. Tikrai turiu nuostabių klausytojų, gerbėjų ratą ir esu jiems labai dėkingas už palaikymą, išsakytas mintis ir meilę mano muzikai. Jų dėka turiu milžinišką motyvaciją toliau kurti, daryti kažką naujo, tobulėti“, – šyptelėjo vyras.
Pasiteiravus, kokia šios dainos skleidžiama žinutė, Andrius buvo atviras: „Daina vadinasi „Kur Tu?“ – tai šiuolaikinis pop country skambesys: lengvas, šiek tiek šmaikštus, bet kartu su aiškiu širdies atspalviu. Daina kalba apie paiešką – žmogaus, jausmo ar net savęs paties. Ir daro tai ne su drama, o su šypsena ir gitaros akordu, kuris tarsi sako: „gyvenimas per trumpas nepaklausti – kur tu?“.
Tiesa, naujausiame jo muzikiniame klipe įamžinta ir žmona Vaida: „Vaida ne tik žmona Ji ir gyvenimo draugė, partnerė, patarėja, kolegė. Kartu veikiame labai daug dalykų. O šioje dainoje norėjosi moters silueto, šmėžuojančio kažkur, atsirandančio ir pradingstančio... ir keliančio klausimą – kur tu? Tad pagalvojau, kad Vaida, puikiai tiks šiai rolei.“
Pasiteiravus, ar nereikėjo ilgai įkalbinėti žmonos kartu nusifilmuoti vaizdo klipe, Andrius šyptelėjo: „Mielai sutiko ir pagelbėjo ne tik vaidmeniu, bet ir mintimis dėl klipo scenarijaus.“
Baigdamas pokalbį apie naujus vėjus, A. Rimiškis atskleidė, ką teko patirti filmavimo metu.
„Viskas praėjo sklandžiai ir greitai. Truputį buvau „užklimpęs“ su valtimi nendryne, teko paprakaituoti kol iš ten išsikapsčiau. Bet kažkokių nutikimų ar didesnių kuriozų neturėjome. Tikrai nuostabi komanda, puikiai nusiteikęs buvo ir žirgas – Gitas“, – džiaugėsi jis.
Kviečiame įvertinti naujausią A. Rimiškio darbą:
