Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Andrius Rimiškis – apie naujus vėjus gyvenime ir žmonos indelį: „Nemažas jaudulys ir nerimas“

2025-10-05 08:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 08:30

Visai neseniai dainininkas Andrius Rimiškis savo gerbėjams pristatė naujieną – dainą ir vaizdo klipą „Kur Tu?“, kuriame nusifilmavo ir jo žmona Vaida.

Visai neseniai dainininkas Andrius Rimiškis savo gerbėjams pristatė naujieną – dainą ir vaizdo klipą „Kur Tu?“, kuriame nusifilmavo ir jo žmona Vaida.

REKLAMA
1

Naujienų portalui tv3.lt Andrius Rimiškis prakalbo apie naujus vėjus gyvenime ir netikėtą situaciją muzikinio klipo filmavimo metu.

Andrius Rimiškis su žmona Vaida
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andrius Rimiškis su žmona Vaida

Jaudulys ir nauji vėjai

Neseniai naują dainą ir muzikinį klipą savo gerbėjams pristatęs A. Rimiškis neslėpė, kad jautė didelį nerimą prieš pristatant naujieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visada pristatant, įrašant, filmuojant, kuriant naujienas yra tikrai nemažas jaudulys ir nerimas. Kyla klausimai... Kaip išeis? Ar išeis? Kaip įvertins klausytojas? Ar išpildytos visos idėjos, mintys, lūkesčiai“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant to, kad jautė didelį jaudulį, tačiau susilaukė daugybę teigiamų komentarų apie naujus vėjus gyvenime. 

REKLAMA

„Sulaukiau labai daug žinučių, komentarų. Jų gausa įvairiausia. Tikrai turiu nuostabių klausytojų, gerbėjų ratą ir esu jiems labai dėkingas už palaikymą, išsakytas mintis ir meilę mano muzikai. Jų dėka turiu milžinišką motyvaciją toliau kurti, daryti kažką naujo, tobulėti“, – šyptelėjo vyras.

Pasiteiravus, kokia šios dainos skleidžiama žinutė, Andrius buvo atviras: „Daina vadinasi „Kur Tu?“ – tai šiuolaikinis pop country skambesys: lengvas, šiek tiek šmaikštus, bet kartu su aiškiu širdies atspalviu. Daina kalba apie paiešką – žmogaus, jausmo ar net savęs paties. Ir daro tai ne su drama, o su šypsena ir gitaros akordu, kuris tarsi sako: „gyvenimas per trumpas nepaklausti – kur tu?“.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, naujausiame jo muzikiniame klipe įamžinta ir žmona Vaida: „Vaida ne tik žmona Ji ir gyvenimo draugė, partnerė, patarėja, kolegė. Kartu veikiame labai daug dalykų. O šioje dainoje norėjosi moters silueto, šmėžuojančio kažkur, atsirandančio ir pradingstančio... ir keliančio klausimą – kur tu? Tad pagalvojau, kad Vaida, puikiai tiks šiai rolei.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasiteiravus, ar nereikėjo ilgai įkalbinėti žmonos kartu nusifilmuoti vaizdo klipe, Andrius šyptelėjo: „Mielai sutiko ir pagelbėjo ne tik vaidmeniu, bet ir mintimis dėl klipo scenarijaus.“

Baigdamas pokalbį apie naujus vėjus, A. Rimiškis atskleidė, ką teko patirti filmavimo metu.

„Viskas praėjo sklandžiai ir greitai. Truputį buvau „užklimpęs“ su valtimi nendryne, teko paprakaituoti kol iš ten išsikapsčiau. Bet kažkokių nutikimų ar didesnių kuriozų neturėjome. Tikrai nuostabi komanda, puikiai nusiteikęs buvo ir žirgas – Gitas“, – džiaugėsi jis.

Kviečiame įvertinti naujausią A. Rimiškio darbą:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų