Po Europą keliavusius Rimiškius 1 šalis nustebino kainomis: štai ką pastebėjo

Iš kelionės po Europą neseniai sugrįžusi A. Rimiškio žmona Vaida sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt ir pasidalinti savo įspūdžiais. Kaip pasakojo moteris, ši kelionė buvo labai spontaniška, o ir jos planas iš pradžių buvo visai kitoks. Tačiau galiausiai gavosi taip, kad šeima aplankė net penkias šalis!
„Rugpjūčio viduryje pasitaikė laisvesnių dienų, tad spontaniškai nusprendėme aplankyti kaimyninę Lenkiją. Tačiau viskas gavosi kiek kitaip. Per Lenkiją prasukome ir keliavome į Čekiją, iš ten – į Austriją, tuomet atsiradome Vengrijoje, Slovakijoje, vėl Lenkijoje ir galiausiai Jūžintuose, Andriaus mamos gražiame 60 metų jubiliejuje“, – pasakojo V. Rimiškienė.
Kelionė – neeilinė Rimiškių šeimai
Ši penkias paras trukusi kelionė Rimiškiams buvo neeilinė ir tuo, kad įprastai šeima renkasi keliauti lėktuvu, tačiau šįkart į nuotykius leidosi automobiliu. O ir tikslaus plano, kur ir ką aplankyti, jie neturėjo – viskas vyko spontaniškai.
„Per penkias paras nuvažiavome apie 4000 km. Atstumai buvo išties nemaži, bet verti dėmesio. Ryte atsikeldavome, papusryčiaudavome ir sėsdavome į automobilį. Tik atsisėdę imdavome planuoti, kur ir kaip galėtume važiuoti, ką aplankyti kiekvienoje šalyje. O vakarais jau vykdavome į nakvynės vietą. Tokiu aktyviu ritmu ir keliavome“, – įspūdžiais dalijosi ji.
Kaip teigė Vaida, kadangi daug lankytinų vietų buvo neplanuotos ir netikėtos, kiekviena savaip paliko įsimintiną įspūdį – senos pilys, griuvėsiai, kalnai, miestai, kaimai, gamta... Tiesa, vienas dalykas Europoje V. Rimiškienei užkliuvo.
„Šiek tiek buvo keista matyti didžiuosius šalių miestus, ypač sostines, kuriose tikrai nustebino ir ne kokį įspūdį paliko netvarka, šiukšlės, kvapai pačiuose senamiesčiuose ir jų gatvėse. Tikrai pagalvojome ir garsiai pakalbėjome, kokią tvarkingą ir gražią turime savo šalį – Lietuvą“, – pripažino pašnekovė.
Viena šalis nustebino kainomis
Dalindamasi įspūdžiais, Vaida pasidžiaugė, kad ši kelionė, nors ir visiškai neplanuota, praėjo itin sklandžiai. Kaip pabrėžė moteris, juk kelionės dažnai neapsieina be kuriozų – kartą Rimiškiams, lankantis Tunise, net teko trumpam pakliūti į kalėjimą!
„Tikrai esame turėję kelionių su įvairiausiais kuriozais, bet ši kelionė prabėgo sklandžiai, nuotaikingai ir puikiai. Galbūt šiek tiek tempas ir nukeliauti atstumai per tokį trumpą laiką nuvargino, tačiau grįžome pasikrovę geromis emocijomis ir parsivežėme pačius gražiausius prisiminimus“, – šyptelėjo A. Rimiškio žmona.
Andriui ir Vaidai nė nekyla minties, jog į tokią kelionę juodu galėtų leistis dviese, be vaikų. Tad ir šįkart visa šeima keliavo ir nuotykių ieškojo kartu.
„Mes su Andriumi turime labai stiprų požiūrį ir vertybes šeimai. Ne veltui visada pabrėžiame ir sakome, kad šeima – didžiausia vertybė. Būti kartu, turėti vienas kitą, mylėti ir būti mylimiems... Manau, kad tikrai nėra nieko vertingesnio ir brangesnio. Todėl ir keliaujame, ir stengiamės skirti kuo daugiau laiko būti su visa šeima kartu“, – akcentavo dviejų vaikų mama.
Pokalbio pabaigoje pasidomėjus apie kainas Europoje, Vaida teigė, kad šiuo klausimu jos jau niekas nebestebina – akivaizdu, kad visur viskas brangsta ir nemažai kainuoja. Visgi moteris atskleidė, kad viena aplankyta šalis privertė kilstelėti antakius.
„Iš aplankytų šalių savo brangumu sugebėjo išsiskirti Austrija. Ten viskas kainuoja ženkliai brangiau, nei kitose šalyse, kurias lankėme šioje kelionėje. Tiek maistas, tiek pramogos, tiek kitos paslaugos“, – tikino V. Rimiškienė.
