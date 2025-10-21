Džiugi diena Nerijaus Juškos šeimoje: emocijos liejosi per kraštus

Nerijaus ir Agnės sūnus spalio mėnesį šventė savo 10-ąjį gimtadienį.
Agnė ir Nerijus Juškos(23 nuotr.)
Agnė ir Nerijus Juškos (nuotr. asm. archyvo)
Nerijus Juška (nuotr. asm. archyvo)
Agnė Juškienė (nuotr. asm. archyvo)
Agnė Juškienė su dukra Eva (nuotr. asm. archyvo)
Agnės ir Nerijaus Juškų vaikai Eva ir Paulius (nuotr. asm. archyvo)
Agnė Juškienė su dukra Eva (nuotr. asm. archyvo)
Agnė ir Nerijus Juškos su vaikais Eva ir Pauliumi (nuotr. asm. archyvo)
Agnė Juškienė su dukra Eva (nuotr. asm. archyvo)
Juškų šeimoje praūžė neeilinė proga
Šia proga tėveliai jam surengė itin gražią šventę, kurios akimirkas paviešino socialiniuose tinkluose, įrašu neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
Kaip matyti užfiksuotuose kadruose, Juškų sūnaus Pauliaus gimtadienyje vyravo krepšinio tema.
Šventėje netrūko gražių dekoracijų, pramogų, svečiai mėgavosi ir teminiu tortu.
N. Juškos teigimu, sūnaus pirmojo jubiliejaus šventė buvo kupina emocijų.
„PER GREITAI!
Praskriejo taip ilgai laukta diena ir nuostabiausi metai kupini pažinimo, atradimų, apkabinimų, juoko, nuotykių!!!
10 – pirmasis jubiliejus mūsų „meilės kamuoliuko“ Pauliaus sutiktas pačių mylimiausių apsuptyje
Emocijų būta kaip svarbiausiose krepšinio rungtynėse“, – socialiniame tinkle rašė N. Juška.
Šaltinis:
tv3.lt
