Džiugi diena Nerijaus Juškos šeimoje: emocijos liejosi per kraštus

2025-10-21 14:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Baleto primarijaus Nerijaus Juškos ir jo žmonos Agnės Juškienės šeimoje neseniai praūžė ypatinga šventė –pirmasis sūnaus Pauliaus jubiliejus.  

Baleto primarijaus Nerijaus Juškos ir jo žmonos Agnės Juškienės šeimoje neseniai praūžė ypatinga šventė –pirmasis sūnaus Pauliaus jubiliejus.  

1

Nerijaus ir Agnės sūnus spalio mėnesį šventė savo 10-ąjį gimtadienį.  

Juškų šeimoje praūžė neeilinė proga

Šia proga tėveliai jam surengė itin gražią šventę, kurios akimirkas paviešino socialiniuose tinkluose, įrašu neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

Kaip matyti užfiksuotuose kadruose, Juškų sūnaus Pauliaus gimtadienyje vyravo krepšinio tema.

Šventėje netrūko gražių dekoracijų, pramogų, svečiai mėgavosi ir teminiu tortu.  

N. Juškos teigimu, sūnaus pirmojo jubiliejaus šventė buvo kupina emocijų.  

„PER GREITAI!

Praskriejo taip ilgai laukta diena ir nuostabiausi metai kupini pažinimo, atradimų, apkabinimų, juoko, nuotykių!!!

10 – pirmasis jubiliejus mūsų „meilės kamuoliuko“ Pauliaus sutiktas pačių mylimiausių apsuptyje

Emocijų būta kaip svarbiausiose krepšinio rungtynėse“, – socialiniame tinkle rašė N. Juška.

