1 darbas subūrė visą Nerijaus Juškos giminę: „Varėm kaip iš automato“

Socialiniame tinkle „Facebook“ N. Juška paviešino vaizdo įrašą, kuriuo neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt
Nerijus Juška pasidalijo vaizdais iš bulviakasio
Filmuke matyti, kaip į laukus susirinkusi visa N. Juškos šeima, giminės ir artimieji ėmėsi bulviakasio darbų.
Akivaizdu, kad šeima šiais darbais nesiskundė – vaizdo įraše matyti, kaip visi šypsosi ir džiaugiasi laiku kartu.
Nerijus atskleidė, kad darbas užtruko tris valandas, tačiau to rezultatas – įspūdingas surinktas derlius.
„Kaip ir kiekvienais metais – tapusi tradicija, rudens pradžia laukuose! BULVIAKASIS!
Kur susirenka visa šeima, giminės ir artimieji. Norėjau pasakyti, kad ramiai dirbome, šnekučiavomės ir kvėpavom grynu kaimišku oru...
Bet to nebuvo. „Varėm kaip iš automato“. Bet! 3 valandos darbo ir kokios 2 tonos derliaus. O tada vaišės ir ramūs pašnekesiai prie stalo“, – prie vaizdo įrašo pridūrė N. Juška.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!