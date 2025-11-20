Mirė socialinių tinklų žvaigždė: rastas ir jos buvusio vaikino kūnas

Populiari suaugusiųjų filmų žvaigždė tragiškai mirė, kai buvo rasta be sąmonės viešbučio kambaryje Maniloje, pranešė The Sun.
Mįslinga mirtis
Gina Lima, 23 metų modelis ir gyvenimo būdo turinio kūrėja iš Filipinų, mirė sekmadienį. Jos buvęs vaikinas Ivan Cezar Ronquillo, 24 metų socialinių tinklų turinio kūrėjas, mirė vos po trijų dienų.
Kaip skelbia vietos žiniasklaidos priemonė „The Philippine Daily Inquirer“, Lima buvo paskelbta mirusia atvežus į Manilos ligoninę, kur ją lapkričio 16 d. nuvežė Ronquillo.
Leidinys nurodė, kad Quezon City Police District (QCPD) teismo medicinos ekspertų ataskaita parodė, jog ji turėjo nežymių išorinių sužalojimų, plaučiuose buvo rasta skysčio, o širdis – užsikimšusi.
Vis dėlto jos mirties priežastis lieka neaiški, nes tyrėjai laukia toksikologinių ir histopatologinių tyrimų rezultatų. QCPD atstovė spaudai mejorė Jennifer Gannaban vietos žiniasklaidai sakė, kad pareigūnai viešbučio kambaryje, kuriame Lima, kaip teigiama, tapo nereaguojanti, rado marihuanos ir kitų medikamentų.
Mirė ir žvaigždės vaikinas
Mįslė dar labiau pagilėjo, kai trečiadienio rytą Ronquillo taip pat buvo rastas miręs – jo kūnas aptiktas laiptinėje jo namuose Quezon City.
QCPD Kriminalinių tyrimų ir identifikavimo skyriaus vadovas Edison Ouano, kaip pranešė „Inquirer“, sakė, kad Ronquillo mirtis tiriama kaip įtariama savižudybė.
Prieš mirtį socialinių tinklų kūrėjas „Facebook“ platformoje pasidalijo trimis įrašais, skirtais Limai. Juose buvo nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose jie matomi kartu.
„Aš tave labai myliu, Gina, aš niekada negalėsiu be tavęs“, – jis rašė filipiniečių kalba.
Lieutenant Colonel Ouano žiniasklaidai sakė, kad policija pradėjo tyrimą dėl internetinių patyčių Ronquillo atžvilgiu po Limos mirties.
Jis patvirtino, kad Ronquillo niekada nebuvo laikomas įtariamuoju tęsiamame Limos mirties tyrime.
Ronquillo šeima taip pat prabilo po jo mirties, išplatindama pagerbimo žinutę fitneso influenceriui.
Jaudinančiame pareiškime jo tėvas sakė GMA televizijai, kad norėtų apkabinti sūnų.
„Aš tave labai myliu“, – rašė jis. – „Aš negalėjau tavęs apkabinti. Per vėlai – apkabinau tave tik tada, kai buvai jau miręs. Man labai skaudu, kad neleisdavau tau pajusti to apkabinimo.
Kaltina socialinius tinklus
Kitas giminaitis taip pat kalbėjo televizijai, sakydamas, kad tikisi, jog Ronquillo mirtis taps pamoka internetiniams patyčioms.
„Mes svarstome galimybę, kad viena iš mano sūnėno mirties priežasčių buvo milžiniškas žmonių, jį smerkusių socialiniuose tinkluose, kiekis“, – sakė jis. – „Tikiuosi, tai bus pamoka visiems – neturėtumėte skubėti smerkti, pirmiausia reikia sužinoti visą istoriją.“
Lima turėjo daugiau kaip 423 000 sekėjų „Facebook“ ir 182 000 sekėjų „Instagram“.
Ronquillo taip pat dalijosi fitneso nuotraukomis ir vaizdo turiniu savo „Instagram“ paskyroje, kurią sekė daugiau kaip 34 000 žmonių.
