TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Bloko pareigūnas: ES planuoja Gazos Ruože apmokyti 3 tūkst. policijos pareigūnų

2025-11-19 21:22 / šaltinis: BNS
2025-11-19 21:22

Europos Sąjunga (ES) nori apmokyti iki 3 tūkst. palestiniečių policijos pareigūnų Gazos Ruože pagal schemą, panašią į tą, kuri jau vykdoma okupuotame Vakarų Krante, trečiadienį pranešė vienas bloko pareigūnas.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjunga (ES) nori apmokyti iki 3 tūkst. palestiniečių policijos pareigūnų Gazos Ruože pagal schemą, panašią į tą, kuri jau vykdoma okupuotame Vakarų Krante, trečiadienį pranešė vienas bloko pareigūnas.

0

Pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, sakė, kad „reikės stabilizuoti Gazą pasitelkiant svarbias policijos pajėgas“, jei išsilaikys esamos paliaubos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba pirmadienį balsavo už JAV parengtą rezoliuciją, kuria remiamas Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) taikos Gazos Ruože planas, sudaręs sąlygas spalio 10 dieną karo nuniokotoje palestiniečių teritorijoje įsigalioti trapioms Izraelio ir „Hamas“ paliauboms.

Taikos plane leidžiama sukurti tarptautines stabilizavimo pajėgas, kurios dirbtų kartu su Izraeliu ir Egiptu bei naujai apmokyta palestiniečių policija, ir padėtų užtikrinti pasienio rajonų saugumą bei demilitarizuoti Gazos Ruožą.

ES sunkiai sekasi daryti įtaką šiam dvejus metus trunkančiam karui dėl jau kurį laiką bloke fiksuojamo susiskaldymo tarp šalių, kurios remia Izraelį, ir tų, kurios laikomos labiau propalestinietiškomis.

Norėdama atgauti vaidmenį regione, ES siūlys apmokyti palestiniečių policijos pareigūnus, kurie nėra susiję su Gazos Ruožą valdančia islamistų kovotojų grupuote „Hamas“. Tai bus dalis pastangų atkurti ilgalaikį saugumą teritorijoje.

Pasak pareigūno, apie 7 tūkst. Gazos Ruožo policininkų vis dar gauna atlyginimus iš Palestiniečių autonomijos (PA), kuri valdo okupuotą Vakarų Krantą. Dauguma jų išėjo į pensiją arba negali dirbti, tačiau apie 3 tūkst. galėtų būti apmokyti, pridūrė jis.

Jis teigė, kad mokymai vyks už Gazos Ruožo ribų.

ES nuo 2006 metų finansuoja policijos mokymo misiją Vakarų Krante, kurios biudžetas siekia apie 13 mln. eurų. 

ES užsienio reikalų ministrai šį pasiūlymą turėtų aptarti per ketvirtadienį Briuselyje vyksiančias derybas. Tą pačią dieną blokas taip pat surengs donorų Gazos Ruožui konferenciją, kurioje dalyvaus apie 60 delegacijų, įskaitant arabų valstybes, bet Izraelio tarp dalyvių nebus.

Kalbintas pareigūnas teigė, kad konferencijoje dalyviai galės įvertinti PA reformų pažangą.

ES yra pagrindinė PA finansinė rėmėja, tačiau būsimą pagalbą ji susiejo su reformomis, kurias laiko būtinomis, kad PA galėtų atlikti savo vaidmenį dviejų valstybių sprendime Izraelio ir palestiniečių konflikte, kurį Europa jau seniai palaiko. 

