Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės

Agentūros atstovas pakoregavo kiek anksčiau pateiktus duomenis, kad žuvo 11 žmonių, ir nurodė, jog 12 asmenų gyvybės neteko teritorijos šiaurėje, Gazos miesto rajone, o dar 10 žuvo per smūgius pietuose, Kan Juniso apylinkėse.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad į „Hamas“ taikinius smogė po to, kai smogikai paleido ugnį link vietovės Gazos Ruožo pietuose, kurioje veikė kariai.
„Šis veiksmas prilygsta susitarimo dėl paliaubų pažeidimui. Apie sužeistus IDF (Izraelio gynybos pajėgų) narius nepranešta. Reaguodamos į tai, IDF pradėjo smūgiuoti į „Hamas“ teroristų taikinius visame Gazos Ruože“, – pareiškime tvirtino kariuomenė.
Nepaisant retkarčiais fiksuojamų paaštrėjimų, Gazos Ruože nuo spalio 10 d. galioja trapios paliaubos, paremtos tarpininkaujant JAV sudarytu susitarimu, kurio centre – 48 gyvų ir negyvų Izraelio įkaitų grąžinimas.
Nors Gazos Ruože vis dar yra jau tik trijų įkaitų kūnai, dar nesusitarta dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo paliaubų plano antrojo etapo įgyvendinimo, ypač kai kalbama apie „Hamas“ nuginklavimą, pereinamojo laikotarpio valdžios institucijų įsteigimą ir tarptautinių stabilizavimo pajėgų dislokavimą.
Karą sukėlė 2023 m. spalio 7 d. įvykdytas „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 tūkst. 221 žmogus. Per atsakomąjį Izraelio puolimą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 69 tūkst. 513 žmonių, rodo šios „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais.
