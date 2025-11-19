ES ketina Gazos Ruože apmokyti 3 tūkst. policininkų

Šį pasiūlymą savo susitikime Briuselyje ketvirtadienį diskutuos ES užsienio reikalų ministrai. Tą pačią dieną ES rengia donorų konferenciją palestiniečiams, kurioje dalyvaus apie 60 delegacijų. Palestiniečių savivalda čia turės galimybę pasisakyti apie vykdomas reformas.
ES jau nuo 2006 m. finansuoja policininkų apmokymo misiją Vakarų Krante. Jos biudžetas – 13 mln. eurų.
