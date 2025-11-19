 
Karas Izraelyje

ES ketina Gazos Ruože apmokyti 3 tūkst. policininkų

2025-11-19 14:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 14:06

Europos Sąjunga (ES), panašiai kaip Vakarų Krante, ketina apmokyti 3 tūkst. palestiniečių policininkų Gazos Ruožui. Yra „būtinybė stabilizuoti Gazą pasitelkiant stiprias policijos pajėgas“, Briuselyje sakė ES atstovas.

Gazos ruožas

Europos Sąjunga (ES), panašiai kaip Vakarų Krante, ketina apmokyti 3 tūkst. palestiniečių policininkų Gazos Ruožui. Yra „būtinybė stabilizuoti Gazą pasitelkiant stiprias policijos pajėgas", Briuselyje sakė ES atstovas.

Šį pasiūlymą savo susitikime Briuselyje ketvirtadienį diskutuos ES užsienio reikalų ministrai. Tą pačią dieną ES rengia donorų konferenciją palestiniečiams, kurioje dalyvaus apie 60 delegacijų. Palestiniečių savivalda čia turės galimybę pasisakyti apie vykdomas reformas.

ES jau nuo 2006 m. finansuoja policininkų apmokymo misiją Vakarų Krante. Jos biudžetas – 13  mln. eurų.

