TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis po JT balsavimo pareiškė, kad JAV planas dėl Gazos Ruožo užtikrins taiką ir klestėjimą

2025-11-18 16:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 16:40

Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras antradienį pagyrė JAV parengtą planą dėl Gazos Ruožo, kuriam pritarė Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, pareikšdamas, kad jis padės užtikrinti „taiką ir klestėjimą“.

Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras antradienį pagyrė JAV parengtą planą dėl Gazos Ruožo, kuriam pritarė Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, pareikšdamas, kad jis padės užtikrinti „taiką ir klestėjimą".

Palestiniečių užsienio reikalų ministerija taip pat palankiai įvertino Niujorke surengtą balsavimą, kurio metu balsai pasiskirstė 13-0, ir paragino greitai įgyvendinti šią rezoliuciją vietoje. 

Minima rezoliucija sustiprina JAV prezidento Donaldo Trumpo planą dėl taikos Gazos Ruože, kuris apima tarptautinių pajėgų dislokavimą nuniokotoje palestiniečių teritorijoje.

„Manome, kad prezidento D. Trumpo planas padės užtikrinti taiką ir klestėjimą, nes jame reikalaujama visiško Gazos Ruožo demilitarizavimo, nuginklavimo ir deradikalizavimo“, – tinkle „X“ nurodė B. Netanyahu biuras.

„Tai paskatins tolesnę Izraelio ir jo kaimynų integraciją, taip pat Abraomo susitarimų plėtrą“, – pažymima pranešime, omenyje turint susitarimus, pagal kuriuos kai kurios arabų valstybės per pirmąją D. Trumpo kadenciją prezidento poste normalizavo santykius su Izraeliu.

„Tikimės neatidėliojant atgauti visus mirusius įkaitus ir pradėti procesą, skirtą (…) nutraukti „Hamas“ valdymą Gazos Ruože“, – priduriama pranešime.

Palestiniečių užsienio reikalų ministerija sakė, kad JT balsavimu buvo patvirtinta palestiniečių „apsisprendimo teisė ir nepriklausomos valstybės sukūrimas“ bei netrukdomas pagalbos prekių tiekimas į Gazos Ruožą. 

„X“ paskyroje paskelbtame pranešime ministerija „akcentavo skubų poreikį nedelsiant įgyvendinti šią rezoliuciją vietoje“ taip, kad būtų „užtikrintas normalaus gyvenimo grįžimas, būtų apsaugoti mūsų žmonės Gazos Ruože“ ir būtų „užkirstas kelias perkėlimui“.

Be to, ministerija paragino „visiškai išvesti okupacines pajėgas“ ir įgyvendinti planą taip, kad būtų „sudarytos sąlygos atstatymui, sustabdytas dviejų valstybių sprendimo žlugdymas ir užkirstas kelias aneksijai“.

Prasidedant paliauboms, kurios Gazos Ruože įsigaliojo spalio 10 d., „Hamas“ laikė 20 gyvų įkaitų ir 28-ių negyvų įkaitų kūnus. Smogikai nuo to laiko paleido visus gyvus įkaitus ir grąžino 25 mirusių įkaitų palaikus, kaip numato paliaubų sąlygos. Izraelis kaltina „Hamas“ vilkinant kūnų grąžinimo procesą.

