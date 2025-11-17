Vokietija paskelbė naikinanti karinės įrangos eksporto į Izraelį apribojimus

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas rugpjūčio pradžioje pareiškė, kad Berlynas iki atskiro pranešimo neleis eksportuoti jokios karinės įrangos į Izraelį, kuri galėtų būti naudojama Gazos Ruože.
F. Merzo atstovas spaudai Stefanas Kornelius Vokietijos naujienų agentūrai dpa sakė, kad apribojimai bus panaikinti nuo lapkričio 24 dienos.
Jis atkreipė dėmesį į praėjusį mėnesį įsigaliojusias paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“, teigdamas, kad pastarosiomis savaitėmis jos stabilizavosi, taip pat į pastangas padidinti humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui ir užtikrinti ilgalaikę taiką.
Jis pridūrė, kad Vokietija dabar grįš prie karinės įrangos eksporto prekių tikrinimo kiekvienu konkrečiu atveju ir „reaguos į tolesnę raidą“.
F. Merzo rugpjūčio sprendimas buvo reikšmingas šalies, kuri yra ištikima Izraelio sąjungininkė, žingsnis. Izraelio užsienio reikalų ministras pirmadienį socialiniame tinkle „X“ sveikino jo panaikinimą.
„Raginu kitas vyriausybes priimti panašius sprendimus, sekant Vokietijos pavyzdžiu", – rašė Gideonas Saaras.
