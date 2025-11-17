Netanyahu paskelbė apie ryžtingus veiksmus prieš smurtą okupuotame Vakarų Krante

Dėl naujų Izraelio naujakurių atakų prieš palestiniečių objektus ir namus Vakarų Krante JT Žmogaus teisių biuras penktadienį pasmerkė didėjantį smurtą prieš palestiniečius. Spalį buvo registruota daugiau kaip 260 atakų, ir tai yra daugiau nei per bet kokį atskirą mėnesį nuo 2006 m. Izraelis reguliariai atmeta JT Žmogaus teisių biuro kaltinimus ir savo ruožtu kaltina jį šališkumu.
Vakarų Krantas, kaip ir Gazos Ruožas, pagal tarptautinę teisę yra Izraelio okupuotos teritorijos. Čia tarp 3 mln. palestiniečių gyvena apie 700 tūkst. Izraelio naujakurių. Palestiniečiai siekia šių teritorijų savo valstybei su sostine Rytų Jeruzale. Izraelis per Šešių dienų karą 1967 m., be kita ko, užkariavo Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę.
Nuo „Hamas“ Izraelyje surengtų žudynių 2023 m. spalio 7 d. ir tada kilusio Gazos karo įtampa Vakarų Krante paaštrėjo. JT duomenimis, nuo tada Vakarų Krante, įskaitant Rytų Jeruzalę, per naujakurių išpuolius ar Izraelio saugumo pajėgų akcijas žuvo daugiau kaip 1 tūkst. palestiniečių. Per tą patį laikotarpį čia per išpuolius ar susirėmimus taip pat žuvo 59 izraeliečiai.
