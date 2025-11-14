 
TV3 naujienos > Žmonės

Po pasirodymo „Mis Visata“ viešai pasmerkta izraelietė: užfiksuotas piktavališkas gestas?

2025-11-14 17:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-14 17:55

Mis Izraelis griežtai atmeta kaltinimus, kad žvilgsniu išreiškė panieką Mis Palestinai. Grožio konkurso dalyvė buvo priversta aiškintis, kai vaizdo įrašas, tariamai įrodantis jos nepalankų žvilgsnį, žaibiškai išplito socialiniuose tinkluose, praneša užsienio žiniasklaida.

„Miss Universe“ (Nuotr. socialinių tinklų)

Izraelio atstovė Melanie Shiraz neigia kaltinimus dėl „pikto žvilgsnio“ į Palestinos atstovę „Mis Visata“ konkurse, sulaukus internautų pasipiktinimo

„Mis Visata 2025“ renginyje užfiksuota akimirka sukėlė internete kontroversiją: socialinių tinklų vartotojai apkaltino Mis Izraelį Melanie Shiraz žvilgtelėjus į Mis Palestiną Nadeen Ayoub „piktu žvilgsniu“ per grožio konkursą.

Vaizdo įrašas, nufilmuotas Tailande praėjusią savaitę vykusiame renginyje, išprovokavo kritikos bangą ir paskatino Izraelio atstovę paskelbti paaiškinimą.

Užplūdo komentatoriai

Klipe matyti, kaip Melanie pasuka galvą Nadeen link ir trumpam į ją žvilgteli, kol dalyvės stovi scenoje. Ši akimirka greitai patraukė socialinių tinklų vartotojų dėmesį, kurie tvirtino, kad Izraelio atstovė savo kolegei iš Palestinos pasiuntė „piktą“ arba „pavydų“ žvilgsnį.

Keli komentatoriai taip pat užplūdo Melanie „Instagram“ įrašus žinutėmis „Laisvę Palestinai“ ir šiurkščiomis pastabomis, o kai kurie net pavadino ją „Mis Genocidas“.

Atsakydama į tai, Melanie Shiraz pateikė tvirtą paneigimą, tvirtindama, kad ši akimirka buvo klaidingai interpretuota. Kaip cituojama „Daily Mail“ „Instagram“ komentare, ji rašė: „Labai aišku, kad aš tiesiog žiūrėjau į kitas dalyves, kai jos lipo į sceną. Pridėti dramatišką kalbą prie įprastų momentų – ypač kai tai klaidingai atspindi žmones – neskatina gerumo ar sąžiningumo. Tikiuosi, kad ateityje apsvarstysite tai prieš rinkdamiesi populiarumą kitų sąskaita.“

Verta paminėti, kad šių metų konkursas yra istorinis pirmasis kartas, kai Nadeen Ayoub tapo pirmoji Mis Palestina, dalyvaujanti pasauliniame grožio konkurse. Ankstesniame „Instagram“ įraše Ayoub išreiškė pasididžiavimą atstovaudama savo gimtinei. „Aš atstovauju kiekvienai Palestinos moteriai ir vaikui, kurių stiprybę pasaulis turi pamatyti. Mes esame daugiau nei mūsų kančia – mes esame atsparumas, viltis ir tėvynės, kuri gyvena per mus, širdies plakimas,“ – rašė ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

