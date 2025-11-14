Palestiniečių autonomija: Izraelis Vakarų Krante nužudė du paauglius

Pastarosiomis savaitėmis Vakarų Krante išaugo naujakurių vykdomas smurtas. Dėl to pasipylė kritikos banga iš tarptautinės bendruomenės ir net iš Izraelio kariuomenės bei vyriausybės.
„Prieš kurį laiką IDF (Izraelio kariuomenės) kariai, veikę greta Karmei Curo bendruomenės, likvidavo du teroristus, kurie ketino įvykdyti teroro išpuolį“, – sakoma kariuomenės pareiškime, nepateikiant detalių.
Palestiniečių institucijos taip pat nedetalizavo.
Minėti palestiniečiai žuvo tuo metu, kai Izraelis pranešė, kad ketvirtadienį iš Raudonojo Kryžiaus gavo vieno iš paskutinių keturių Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikus pagal paliaubų susitarimą su islamistų grupuote „Hamas“.
Vėliau žydų valstybė pranešė, jog teismo medicinos ekspertai patvirtino, kad tai Meny Godardas, kuris žuvo būdamas 73 metų amžiaus per „Hamas“ vykdytus išpuolius prieš Izraelį 2023 metų spalio 7 dieną.
Tuo tarpu Ramaloje įsikūrusi Palestinos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad izraeliečių naujakuriai padegė Hadžos Hamidos mečetę netoli Deir Istijos miesto Vakarų Kranto šiaurėje.
„Tai akivaizdžiai pažeidžia maldos vietų šventumą ir atspindi giliai įsišaknijusį rasizmą, skatinantį okupacinės vyriausybės globojamus kolonistus“, – sakė ministerija.
Naujienų agentūros AFP nuotraukose iš įvykio vietos matyti sudeginti Korano egzemplioriai ir nuo dūmų pajuodusios sienos, grafičiai.
Izraelio kariuomenė teigė, kad saugumo pajėgos buvo išsiųstos į įvykio vietą gavus „pranešimą ir filmuotą medžiagą (...) apie įtariamuosius, kurie padegė mečetę ir išpurškė grafičius“.
Pareiškime teigiama, kad incidento tyrimas buvo perduotas Izraelio policijai ir saugumo agentūrai, ir kad įtariamųjų nenustatyta.
„IDF smerkia bet kokią smurto formą ir toliau veiks siekdama užtikrinti saugumą ir tvarką regione“, – priduriama pareiškime.
