 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Naujakuriai Vakarų Krante sužeidė keturis palestiniečius

2025-11-11 21:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 21:13

Vakarų Krante dešimtys radikalių izraeliečių naujakurių padeginėjo palestiniečių turtą ir kelis palestiniečius sužeidė. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie keturis sužeistuosius. Anot duomenų, Izraelio saugumo pajėgos suėmė kelis naujakurius. Pasak Izraelio žinių portalo „Ynet“, sulaikyti iš viso šeši asmenys.

Vakarų Krantas (nuotr. SCANPIX)

Vakarų Krante dešimtys radikalių izraeliečių naujakurių padeginėjo palestiniečių turtą ir kelis palestiniečius sužeidė. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie keturis sužeistuosius. Anot duomenų, Izraelio saugumo pajėgos suėmė kelis naujakurius. Pasak Izraelio žinių portalo „Ynet“, sulaikyti iš viso šeši asmenys.

REKLAMA
0

Palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“ pranešė, kad naujakuriai pradžioje pramoninėje teritorijose Vakarų Kranto šiaurės rytuose padeginėjo automobilius, įskaitant sunkvežimius. Buvo apgadintas ir fabrikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, Izraelio naujakuriai taikėsi į beduinų žemės ūkio plotus, trobesius bei palapines regione. Jie taip pat mėtė į gyventojus akmenis. Mažiausiai dviem žmonėms sužalota galva.

Pasak Izraelio kariuomenės, kaukėti naujakuriai pabėgo, tačiau kariai kai kuriuos jų sučiupo kitoje vietoje. Naujakuriai esą puolė ir karius bei apgadino kariuomenės automobilį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų