TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Aukšto rango pareigūnas: JAE tikriausiai neprisijungs prie Gazos Ruožo stabilizavimo pajėgų

2025-11-10 14:31 / šaltinis: BNS
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) neketina prisijungti prie tarptautinių Gazos Ruožo stabilizavimo pajėgų, nes joms trūksta aiškios sistemos, pirmadienį pareiškė aukšto rango pareigūnas.

Gazos Ruožas EPA-ELTA nuotr.

„JAE dar nemato aiškios stabilumo pajėgų sistemos ir tokiomis aplinkybėmis tikriausiai nedalyvaus tokiose pajėgose“, – Abu Dabio strateginių debatų forume sakė JAE prezidento patarėjas Anwaras Gargashas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Manyta, kad JAV koordinuojamose tarptautinėse pajėgose greičiausiai dalyvaus Egipto, Kataro ir Turkijos, taip pat JAE kariai.

Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė lūkestį, kad šios pajėgos labai greitai atvyks į Gazos Ruožą, kur po dvejus metus trukusio karo laikosi trapios paliaubos.

Naftos turtingi JAE yra viena iš nedaugelio arabų šalių, palaikančių oficialius ryšius su Izraeliu po to, kai per pirmą D. Trumpo kadenciją 2020 metais pasirašė vadinamuosius Abraomo susitarimus.

