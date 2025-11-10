Aukšto rango pareigūnas: JAE tikriausiai neprisijungs prie Gazos Ruožo stabilizavimo pajėgų

„JAE dar nemato aiškios stabilumo pajėgų sistemos ir tokiomis aplinkybėmis tikriausiai nedalyvaus tokiose pajėgose“, – Abu Dabio strateginių debatų forume sakė JAE prezidento patarėjas Anwaras Gargashas.
Manyta, kad JAV koordinuojamose tarptautinėse pajėgose greičiausiai dalyvaus Egipto, Kataro ir Turkijos, taip pat JAE kariai.
Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė lūkestį, kad šios pajėgos labai greitai atvyks į Gazos Ruožą, kur po dvejus metus trukusio karo laikosi trapios paliaubos.
Naftos turtingi JAE yra viena iš nedaugelio arabų šalių, palaikančių oficialius ryšius su Izraeliu po to, kai per pirmą D. Trumpo kadenciją 2020 metais pasirašė vadinamuosius Abraomo susitarimus.
