Kelioms Vakarų valstybėms pripažinus Palestiną, Izraelio ministras ragina aneksuoti Vakarų Krantą

„Britanijos, Kanados ir Australijos Palestinos valstybingumo pripažinimas (...) reikalauja neatidėliotinų atsakomųjų priemonių: greito suvereniteto taikymo Judėjoje ir Samarijoje bei visiško Palestiniečių savivaldos panaikinimo“, – pareiškime teigė I. Ben Gviras, pavartodamas izraelietišką palestiniečių teritorijos pavadinimą.
„Ketinu pateikti pasiūlymą dėl suvereniteto taikymo artėjančiame ministrų kabineto posėdyje“, – sakė jis.
