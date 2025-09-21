Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Kelioms Vakarų valstybėms pripažinus Palestiną, Izraelio ministras ragina aneksuoti Vakarų Krantą

2025-09-21 17:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 17:42

Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras sekmadienį paragino aneksuoti okupuotą Vakarų Krantą, Jungtinei Karalystei (JK), Kanadai ir Australijai pripažinus Palestinos valstybę.

0

„Britanijos, Kanados ir Australijos Palestinos valstybingumo pripažinimas (...) reikalauja neatidėliotinų atsakomųjų priemonių: greito suvereniteto taikymo Judėjoje ir Samarijoje bei visiško Palestiniečių savivaldos panaikinimo“, – pareiškime teigė I. Ben Gviras, pavartodamas izraelietišką palestiniečių teritorijos pavadinimą.

„Ketinu pateikti pasiūlymą dėl suvereniteto taikymo artėjančiame ministrų kabineto posėdyje“, – sakė jis.

