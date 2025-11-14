Izraelis praneša gavęs vieno iš keturių paskutinių įkaitų kūną

Karstas su palaikais Gazos Ruože buvo perduotas Izraelio kariuomenei ir saugumo tarnybai „Shin Bet“, teigė biuras, kuris vėliau nurodė, kad teismo medicinos ekspertai patvirtino, jog grąžintas kūnas yra Izraelio įkaito Meny Godardo, kuris būdamas 73-ejų buvo nužudytas „Hamas“ vadovaujamų išpuolių prieš Izraelį dieną, 2023 m. spalio 7-ąją.
Pasak B. Netanyahu biuro, Izraelio kariuomenė informavo M. Godardo šeimą, kad jų „artimasis buvo grąžintas į Izraelį ir kad jo tapatybės nustatymo procesas buvo užbaigtas“.
Anksčiau ketvirtadienį islamistinių palestiniečių grupuočių „Hamas“ ir „Islamo džihadas“ ginkluotieji sparnai pareiškė, kad pagal tarpininkaujant JAV sudarytą susitarimą dėl paliaubų su Izraeliu Gazos Ruože jie perduos žmogaus palaikus. „Hamas“ tvirtino, kad kūnas buvo rastas Kan Junise Gazos Ruožo pietuose.
Prasidedant paliauboms, kurios įsigaliojo spalio 10 d., „Hamas“ Gazos Ruože laikė 20 gyvų ir 28 negyvus įkaitus. Nuo to laiko smogikai paleido visus gyvus belaisvius ir iki ketvirtadienio buvo atidavę 24-ių mirusių įkaitų palaikus. Mainais už tai Izraelis paleido beveik 2 tūkst. jo žinioje buvusių palestiniečių kalinių ir grąžino šimtų negyvų palestiniečių kūnus.
Izraelis kaltina „Hamas“ vilkinant mirusių įkaitų kūnų perdavimo procesą, tačiau palestiniečių grupuotė savo ruožtu tikina, kad jis yra lėtas, nes daugybė palaikų yra palaidoti po Gazos Ruožo griuvėsiais.
