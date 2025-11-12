 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Iš ministro pareigų atsistatydino pagrindinis Izraelio derybininkas

2025-11-12 10:48 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 10:48

Izraelio strateginių reikalų ministras Ronas Dermeris, vadovavęs deryboms dėl paliaubų Gazos Ruože, paskelbė atsistatydinantis iš ministro pareigų, grąžinus visus palestiniečių teritorijoje laikytus įkaitus. 

Šiauliuose sulaikytas vyras, nuo žydų bendruomenės pastato nuplėšęs Izraelio vėliavą (nuotr. Elta)

Izraelio strateginių reikalų ministras Ronas Dermeris, vadovavęs deryboms dėl paliaubų Gazos Ruože, paskelbė atsistatydinantis iš ministro pareigų, grąžinus visus palestiniečių teritorijoje laikytus įkaitus. 

0

R. Dermeris, artimas ministro pirmininko Benjamino Netanyahu padėjėjas, vadovavo kelis mėnesius trukusioms intensyvioms deryboms, pasibaigusioms susitarimu dėl paliaubų Gazos Ruože bei įkaitų mainų, jos įsigaliojo spalio 10 dieną. 

„Ši vyriausybė bus siejama tiek su spalio 7 d. išpuoliu, tiek su po jo sekusiu karu“, – parašė R. Dermeris savo atsistatydinimo laiške, paskelbtame antradienio vakarą socialiniame tinkle X. 

„Po dvejų metų mes sudavėme triuškinamą smūgį Irano teroro ašiai ir dabar esame tvirtoje pozicijoje pradėti saugumo, klestėjimo ir taikos amžių“, – sakė jis, apibūdinęs 2023 m. spalio 7 d. išpuolį kaip „tamsiausią dieną“ žydų tautai nuo Izraelio sukūrimo 1948 metais. 

R. Dermeris laiške nepasakė, ar liks pagrindinis derybininkas toliau vykstančiose derybose dėl antrojo paliaubų Gazos Ruože susitarimo etapo. 

Pareiškime socialiniame tinkle X premjeras padėkojo R. Dermeriui už didžiulę pagalbą jam ir Izraelio valstybei. „Esu tikras, kad ateityje turėsite prisidėti daug daugiau“, – parašė B. Netanyahu. 

Atsistatydinimo laiške R. Dermeris gyrė B. Netanyahu už jo „patirtį ir stiprią lyderystę“ karo metu ir pridūrė, kad „paaiškėjus tiesai ir faktams“, jo lyderystė bus dar labiau vertinama. 

Daugelis įvairių politinių pažiūrų izraeliečių pasisako už tai, kad būtų pradėtas tyrimas siekiant nustatyti, kas atsakingas už valdžios negebėjimą užkirsti kelią „Hamas“ išpuoliui spalio 7 d., kruviniausiam šalies istorijoje. Tačiau B. Netanyahu atsisako jį pradėti tvirtindamas, kad tai bus galima padaryti tik karui Gazos Ruože pasibaigus. 

Majami Byče gimęs 54 metų R. Dermeris ėjo strateginių reikalų ministro pareigas nuo 2022 metų. Vasario mėnesį B. Netanyahu paskyrė jį vadovauti deryboms dėl paliaubų, nepaisant to, kad jis Izraelyje buvo menkai žinomas. 

Jo paskyrimas derybininku iš karto sulaukė kritikos dėl karinės patirties stokos, retų pasirodymų žiniasklaidoje hebrajų kalba, kai kurie sakė, kad jis prastai moka šalies kalbą ir menkai išmano jos kultūrą. 

Paliauboms Gazos Ruože įsigaliojus, „Hamas“ paleido visus 20 gyvų įkaitų ir grąžino 24 kitų mirusių belaisvių palaikus, dar keturi kūnai negrąžinti.

