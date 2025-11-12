 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Danijoje teisiami du asmenys už išpuolį su granatomis prieš Izraelio ambasadą

2025-11-12 19:07 / šaltinis: BNS
2025-11-12 19:07

Danijos teismas dviem švedų paaugliams pateikė kaltinimus terorizmu dėl to, kad jie pernai į Izraelio ambasadą Kopenhagoje metė dvi rankines granatas.

Izraelio vėliava (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Danijos teismas dviem švedų paaugliams pateikė kaltinimus terorizmu dėl to, kad jie pernai į Izraelio ambasadą Kopenhagoje metė dvi rankines granatas.

REKLAMA
0

Abu 18 ir 21 metų vyrai taip pat buvo apkaltinti užpuolimu sunkinančiomis aplinkybėmis ir pasikėsinimu nužudyti.

„Mano klientas nepripažįsta savo kaltės dėl kaltinimų terorizmu“, – teismui sakė aštuoniolikmečio advokatas Jakobas Buchas-Jepsenas (Jakobas Bukas-Jepsenas).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaltinamasis pripažino savo kaltę dėl lengvesnio kaltinimo užpuolimu sunkinančiomis aplinkybėmis.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis prisipažįsta metęs dvi granatas (...) bet jis jų nemetė į ambasadą“, – sakė advokatas.

REKLAMA

Švedijos žiniasklaidos duomenimis, jaunuolį, kai jis dar mokėsi vidurinėje mokykloje, užverbavo Švedijos nusikalstamas tinklas „Foxtrot“.

Tam pačiam paaugliui Švedijoje taip pat iškelta baudžiamoji byla dėl šaudymo prie Izraelio ambasados Stokholme 2024 metų spalio 1 dieną.

Antrasis kaltinamasis, vilkėjęs juodą pūkinę striukę, savo kaltės dėl visų kaltinimų nepripažino.

REKLAMA
REKLAMA

2024 metų spalio 2 dieną vidury nakties pranešta apie du sprogimus netoli Izraelio ambasados Helerupo rajone Kopenhagoje.

Pasak prokurorų, vyrai į teritoriją prie ambasados atsinešė penkias rankines granatas.

Tada jie dvi iš jų metė ambasados kryptimi, tačiau jos pataikė į netoliese esantį gyvenamąjį namą ir sprogo.

Ant vienos iš granatų, rastos sode, policija identifikavo 18-mečio DNR, sakė prokuroras Sorenas Harbo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Abu vyrai buvo sulaikyti Kopenhagos traukinių stotyje, kai ruošėsi keliauti į Amsterdamą.

Numatytas šešių dienų teismo procesas, kurio dienos bus paskirstytos per kelis mėnesius, ir tikimasi, kad jis baigsis vasario 3 dieną.

Išpuolis prieš ambasadą įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai kaimyninėje Švedijoje, Stokholme, buvo apšaudyta Izraelio ambasada.

Teismo procesas dėl šio incidento vis dar neįvyko.

2024 metų gegužės mėnesį Švedijos žvalgybos tarnybos teigė, kad Iranas verbuoja Švedijos nusikalstamų grupuočių narius rengti išpuolius prieš Izraelio institucijas, tačiau Teheranas tai neigė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų