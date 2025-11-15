 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos kancleris tvirtina, kad nebendradarbiaus su kraštutinių dešiniųjų AfD

2025-11-15 15:00 / šaltinis: ELTA
2025-11-15 15:00

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pakartojo, kad jo partija nebendradarbiaus su kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD).

0

„Ne todėl, kad tarp mūsų yra ugniasienė – pamirškite šį žodį – mes esame absoliučiai skirtingi pasauliai, – sakė F. Merzas šeštadienį Vokietijos pietvakariniame Rusto mieste vykusiame savo konservatyvaus bloko jaunimo judėjimo susitikime. – Mes neturime su jais nieko bendro“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

F. Merzas nuolat kartoja, kad jo blokas niekada nedirbs su AfD – ši koncepcija vadinama ugniasiene.

Jis pabrėžė, kad neketina statyti į pavojų partijos, kuri jam asocijuojasi su Helmuto Kohlio ir Konrado Adenauerio vardais, palikimo.

F. Merzas taip pat pabrėžė, kad jam vadovaujant Vokietija turėtų išlikti imigrantams atvira šalimi. Jis sakė, kad nors su nelegalia migracija turi būti nuosekliai kovojama, imigrantai, norintys dirbti Vokietijoje, bus laukiami ir ateityje.

