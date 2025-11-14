 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV įtrauks Vokietijos „Antifa-Ost“ ir dar tris Europos grupuotes į teroristų sąrašą

2025-11-14 09:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 09:42

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija paskelbė įtraukianti Vokietijos ekstremistinę „Antifa-Ost“ ir tris Europos anarchistų grupuotes į teroristinių organizacijų sąrašą, ketvirtadienį pranešė JAV Valstybės departamentas. 

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija paskelbė įtraukianti Vokietijos ekstremistinę „Antifa-Ost“ ir tris Europos anarchistų grupuotes į teroristinių organizacijų sąrašą, ketvirtadienį pranešė JAV Valstybės departamentas. 

REKLAMA
1

„Antifa Ost“ 2018–2023 m. surengė Vokietijoje daugybę išpuolių prieš asmenis, kuriuos laiko „fašistais“ arba „dešiniųjų pažiūrų“, ir yra kaltinama surengusi virtinę išpuolių Budapešte 2023 m. vasario viduryje“, – sakoma Valstybės departamento pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitos trys grupuotės, kurios nuo lapkričio 20 d. bus įtrauktos į užsienio teroristinių organizacijų sąrašą, yra Italijoje įsikūrusi Neformali anarchistų federacija / Tarptautinis revoliucinis frontas bei Graikijos Ginkluotas proletarinis teisingumas ir Revoliucinės klasės savigyna.

REKLAMA
REKLAMA

Valstybės departamentas šias tris grupuotes pavadino anarchistinėmis. Visos keturios grupuotės bus JAV priskirtos pasaulio teroristams, sakoma pranešime. 

REKLAMA

Į JAV teroristų sąrašą yra įtrauktos tokios grupuotės kaip palestiniečių islamistų „Hamas“, „Al Qaeda“ ir Irano remiama šiitų kovotojų grupuotė „Hezbollah“. Tai reiškia, kad šių grupuočių nariams neleidžiama atvykti į JAV, potencialios investicijos yra įšaldomos, verslo santykiai baudžiami įstatymu. 

D. Trumpo taikiklyje atsidūrė ir JAV „Antifa“. Rugsėjį D. Trumpas paskelbė „Antifa“ struktūras Jungtinėse Amerikos Valstijose teroristinėmis organizacijomis. Tokio sprendimo teisinis pagrindas nėra aiškus, nes ši klasifikacija Jungtinėse Valstijose iš tikrųjų taikoma tik užsienio organizacijoms. 

REKLAMA
REKLAMA

Pasak JAV pelno nesiekiančių tyrimų institutų ir piliečių teisių organizacijų, „Antifa“ judėjimas neturi organizacinės struktūros ir aiškios hierarchijos. 

Vokietijos vidaus žvalgybos agentūra priėjo prie panašios išvados dėl „Antifa“ veiklos Vokietijoje. 

Kritikai perspėja, kad „Antifa“ etiketė teoriškai galėtų būti taikoma ir politiniams oponentams, kritikuojantiems D. Trumpą remiantis Konstitucijos garantuojama teise į žodžio laisvę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vokietijos federalinė prokuratūra liepą Diuseldorfe pateikė kaltinimus šešiems įtariamiems „Antifa-Ost“ nariams. Valdžia juos kaltina dalyvavimu išpuoliuose prieš tikrus ir tariamus dešiniųjų ekstremistus Vengrijos sostinėje Budapešte 2023 m. vasarį. 

Jiems pareikšti kaltinimai dėl narystės nusikalstamoje organizacijoje, sunkaus kūno sužalojimo ir pasikėsinimo nužudyti. Septyniems kitiems nariams pateikti kaltinimai Dresdeno aukštesniajame apygardos teisme, kai kuriems iš jų taip pat dėl ​​pasikėsinimo nužudyti. 

Dar viena įtariama grupės narė teisiama Budapešte dėl kūno sužalojimo per 2023 m. vasarį vykusius protestus. Atsakovei, pagal Vokietijos teisines gaires identifikuotai kaip Maja T., gresia laisvės atėmimas iki 24 metų. Teismo procesas bus tęsiamas sausio mėnesį. Maja T. skundėsi prastomis sąlygomis kalėjime ir birželį paskelbė bado streiką – badavo apie 40 dienų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų