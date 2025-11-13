 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos sprendimas aiškus: štai ką nusprendė dėl privalomos tarnybos

2025-11-13 20:26 / šaltinis: BNS
2025-11-13 20:26

Po kelias savaites trukusių ginčų dėl to, ar turėtų būti privaloma karinė tarnyba, Vokietijos koalicinė vyriausybė susitarė dėl naujo savanoriškos karinės tarnybos modelio, ketvirtadienį pranešė politikai.

Vokietija apsisprendė: privalomos tarnybos nebus (nuotr. SCANPIX)

Po kelias savaites trukusių ginčų dėl to, ar turėtų būti privaloma karinė tarnyba, Vokietijos koalicinė vyriausybė susitarė dėl naujo savanoriškos karinės tarnybos modelio, ketvirtadienį pranešė politikai.

Pagal šį planą nuo kitų metų visi 18 metų vyrai turės užpildyti klausimyną, ar jie norėtų tarnauti, ir atlikti ginkluotųjų pajėgų fizinio pasirengimo testą.

Tačiau niekas nebus verčiamas stoti į Bundesverą, sakė gynybos ministras Borisas Pistorius. Vietoj to jis pasisakė už tai, kad karinė tarnyba taptų patrauklesnė ir pritrauktų daugiau vyrų ir moterų.

Kancleris Friedrichas Merzas, motyvuodamas priešiškai nusiteikusios Rusijos grėsme ir abejonėmis dėl būsimų JAV saugumo įsipareigojimų Europai, svarbiausiu prioritetu paskelbė prastai aprūpintos Vokietijos kariuomenės stiprinimą.

Jis stengiasi smarkiai padidinti išlaidas kariuomenei ir pažadėjo paversti Bundesverą „stipriausia profesionalia kariuomene Europoje“.

Rugpjūtį ministrų kabinetas patvirtino atnaujintą karinės tarnybos modelį, kurio iniciatorius buvo B. Pistorius iš centro kairės Socialdemokratų partijos (SPD).

Tačiau F. Merzo konservatyviosios CDU/CSU nariai tada paragino įvesti privalomąjį elementą – šaukimo loteriją, kuri būtų taikoma, jei pritrūktų savanorių.

„Jei savanoriškos tarnybos galiausiai nepakaks, reikės ir privalomosios tarnybos“

Pagal vėlai trečiadienį pasiektą susitarimą loterijos idėjos kol kas atsisakyta, sakė CDU/CSU frakcijos parlamente vadovas Jensas Spahnas.

„Jei savanoriškos tarnybos galiausiai nepakaks, reikės ir privalomosios tarnybos“, – sakė jis, tačiau pridūrė, kad tam reikės papildomų teisės aktų.

SPD parlamentinės frakcijos vadovas Matthias Mierschas sakė esąs įsitikinęs, kad Bundesveras suras pakankamai savanorių, ir naująjį modelį pavadino pasiūlymu jauniems vyrams ir moterims, o ne prievole.

B. Pistorius sakė, kad privalomoji tarnyba bus kraštutinė priemonė, o dėmesys bus sutelktas į patrauklios tarnybos kūrimą.

„Esu labai įsitikinęs, kad visa tai pavyks“, – pridūrė jis.

„Kitos Europos šalys, ypač šiaurėje, rodo, kad savanoriškos tarnybos principas, derinamas su patrauklumu, pasiteisina, ir aš tikiuosi to paties čia“, – tvirtino ministras.

