TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Macronas prisimena kruvinąją lapkričio dieną: „Skausmas išlieka“

2025-11-13 16:14 / šaltinis: BNS
2025-11-13 16:14

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį, praėjus 10 metų nuo 2015-ųjų teroro išpuolių Paryžiuje, pradėjo atminimo ceremonijas prie Paryžiaus esančiame stadione „Stade de France“.

Prie E. Macrono prisijungė jo žmona Brigitte Macron ir kiti aukšto rango politikai, įskaitant buvusį prezidentą Francois Hollande'ą, kuris buvo stadione, kai prasidėjo išpuolis.

„Skausmas išlieka. Solidarizuodamasi su žuvusiaisiais, sužeistaisiais, šeimomis ir artimaisiais, Prancūzija prisimena“, – rašė prezidentas socialiniame tinkle „X“.

2015 metų lapkričio 13-ąją džihadistai surengė koordinuotų išpuolių Paryžiaus koncertų salėje „Bataclan“, nacionaliniame stadione, keliuose baruose ir restoranuose, per kuriuos žuvo 132 žmonių ir dar šimtai buvo sužeisti.

Paryžius rengia aukų pagerbimo ceremonijas

Paryžius minėdamas teroro išpuolių metines kiekvienoje išpuolio vietoje rengia aukų pagerbimo ceremonijas, kurioms vadovauja E. Macronas ir Paryžiaus merė Anne Hidalgo.

Teroro išpuolių aukos pagerbiamos tylos minute prie atminimo lentų visose vietose.

Respublikos aikštėje paryžiečiai, kaip ir 2015 metais, kviečiami palikti žvakių, gėlių ir raštelių prie nacionalinio simbolio Marianne statulos ir stebėti ceremonijas milžiniškame ekrane.

