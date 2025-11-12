D. Peskovas pareiškė, kad Maskva sutinka su Serbijos prezidentu Aleksandru Vučičiumi, jog Europos šalyse vyrauja militaristinės nuotaikos.
Pasak jo, Europa ruošiasi karui su Rusija, praneša Rusijos žiniasklaida.
„Mūsų nuomonės sutampa. Iš tiesų, Europos šalyse vyrauja labai stiprios militaristinės nuotaikos“, – sakė jis.
Peskovas teigia, kad ES požiūris atneš daugiau žalos nei naudos
D. Peskovas taip pat sureagavo į didėjančius karinius biudžetus kai kuriose Europos valstybėse. Jo teigimu, toks požiūris Europos Sąjungai atneš daugiau žalos nei naudos.
„Tai veda prie ekonomikos perkaitimo ir vidutinės trukmės perspektyvoje turės rimtesnių pasekmių“, – pridūrė Rusijos spaudos sekretorius.
D. Peskovas pareiškė, kad Maskva, esą, „visada suprato, jog toks pavojus egzistuoja“. Pasak jo, visos priemonės Rusijos interesams užtikrinti buvo priimtos iš anksto.
