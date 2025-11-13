 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES smogia „Google“: ėmėsi tyrimo

2025-11-13 19:58 / šaltinis: BNS
2025-11-13 19:58

Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį pradėjo „Google“ tyrimą dėl įtarimų, kad JAV milžinė paieškos rezultatuose žemyn stumia kai kurias naujienų tarnybas.

Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį pradėjo „Google" tyrimą dėl įtarimų, kad JAV milžinė paieškos rezultatuose žemyn stumia kai kurias naujienų tarnybas.

Europos Komisija (EK) teigė nustačiusi „požymių, kad „Google“ (...) paieškos rezultatuose nureitinguoja naujienų žiniasklaidos ir kitų leidėjų svetaines ir turinį, kai tose svetainėse yra komercinių partnerių turinio“.

„Esame susirūpinę, kad „Google“ politika neleidžia naujienų leidėjams paieškos rezultatuose būti traktuojamiems sąžiningai, pagrįstai ir nediskriminuojant“, – sakė ES antimonopolinės politikos vadovė Teresa Ribera.

„Mes atliksime tyrimą, norėdami įsitikinti, kad naujienų leidėjai nepraranda svarbių pajamų šiuo šiai pramonei sunkiu metu“, – teigė T. Ribera.

Tyrimas pagal ES internetinės konkurencijos taisykles, žinomas kaip Skaitmeninių rinkų aktas (SRA), buvo pradėtas, JAV prezidentui Donaldui Trumpui šiemet pagrasinus įvesti naujų muitų šalims, kurios, jo teigimu, taikosi į amerikietiškas technologijų įmones.

Plataus masto ES įstatymas siekia pažaboti didžiausias pasaulio technologijų įmones, priversdamas jas atverti rinkas konkurencijai 27 šalių bloke.

„Google“ pasmerkė tyrimą kaip nepagrįstą ir gina paieškos platformos politiką kaip būtiną siekiant apsaugoti vartotojus nuo brukalo.

„Šis netikėtas naujas tyrimas kelia pavojų, kad tai bus naudinga piktavaliams veikėjams ir pablogės paieškos rezultatų kokybė“, – tinklaraščio įraše teigė „Google“ paieškos vyriausiasis mokslininkas Pandu Nayakas.

Kovos su šlamštu politika

ES tirs, ar „Google“ kovos su šlamštu politika yra sąžininga ir skaidri leidėjams, nors nekvestionuoja visos priemonės.

„Panašu, kad ši politika tiesiogiai veikia įprastą ir teisėtą būdą, kuriuo leidėjai gauna pajamų iš savo interneto svetainių ir turinio“, – teigė komisija.

ES baiminasi, kad „Google“ bandymas apsaugoti vartotojus nuo šlamšto gali paveikti leidėjų „laisvę vykdyti teisėtą verslą“ sunkiu žiniasklaidai laiku, per kurį sumažėjo pajamos iš reklamos, daugeliui vartotojų pirmenybę teikiant vaizdo formatu pateikiamam turiniui. 

Nors Briuselis mano, kad dėl šios politikos leidėjai prarado pajamų, jis neturėjo tikslių skaičių ir nekomentavo, kurios žiniasklaidos priemonės taikė šią politiką.

„Google“ teigė siekianti apsaugoti vartotojus nuo šlamšto platintojų, kurie gali pasinaudoti geru leidinių reitingu ir apgauti juos, kad priverstų spustelėti ant žemos kokybės turinio nuorodų. 

Komisija pareiškė, kad sieks užbaigti tyrimą per 12 mėnesių.

„Google“ ES taikiklyje

„Google“ jau susiduria su griežta ES reguliavimo institucijų kontrole.

EK rugsėjį skyrė „Google“ 2,95 mlrd. eurų baudą, kurią D. Trumpas griežtai pasmerkė ir pagrasino įvesti daugiau muitų. 

Briuselis taip pat apkaltino „Google“, kad ji piktnaudžiauja savo dominuojančia padėtimi rinkoje, tuo pažeisdama ES konkurencijos įstatymą – tai buvo 2024-ųjų kovą pradėto tyrimo dalis.

Tuo pačiu metu buvo teigiama, kad „Google Play“ programėlių parduotuvė neleido kūrėjams nukreipti klientų už parduotuvės ribų, kad jie galėtų pasinaudoti pigesniais pasiūlymais.

Jei SRA pažeidimai patvirtinami, įstatymas suteikia ES įgaliojimus skirti baudas, siekiančias iki 10 proc. visos įmonės pasaulinės apyvartos. 

Pakartotiniams pažeidėjams ši dalis gali siekti iki 20 procentų.

