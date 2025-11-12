 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Google“ ES šalyje investuos 5,5 mlrd. eurų

2025-11-12 09:42 / šaltinis: BNS
2025-11-12 09:42

JAV technologijų milžinė „Google“ planuoja per artimiausius ketverius metus Vokietijoje investuoti 5,5 mlrd. eurų į duomenų centrų bei kitus veiklos plėtros projektus.

„Google“​​​​​​​ panaikina draudimą kurti dirbtinio intelekto ginklus (nuotr. SCANPIX)

0

Apie tai pranešė bendrovės atstovai susitikime su Vokietijos ministrais antradienį Berlyne.

„Google“ planuose numatytas naujas duomenų centras ir esamo centro vakarinėje Heseno federalinėje žemėje plėtra, užtikrinant skaičiavimo galią dirbtiniam intelektui. Jie taip pat apima bendrovės biurų Berlyne, Frankfurte ir Miunchene išplėtimą, įvairius projektus, skirtus sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

„Tikimės, kad mūsų investicijos Vokietijoje kasmet sukurs apie 9 tūkst. darbo vietų“, – spaudos konferencijoje sakė „Google" vadovas Vokietijoje Philippas Justusas.

Ši finansinė injekcija taps postūmiu Vokietijai, kurios ekonomika patiria sunkumų, taip pat Europai, kuri siekia pasivyti dirbtinio intelekto lyderes Jungtines Valstijas ir Kiniją.

Praėjusią savaitę JAV lūstų gamybos korporacija „Nvidia“ ir Vokietijos „Deutsche Telekom“ paskelbė apie ketinimus Miunchene pastatyti 1 mlrd. eurų vertės duomenų centrą, kuris turėtų pradėti veikti pirmaisiais ateinančių metų mėnesiais.

