Lietuvoje masiškai plinta nauja sukčių afera: gavę tokią nuorodą šiukštu nespauskite

Tokios žinutės, pasak pareigūnų, dažnai pasižymi gramatinėmis klaidomis ir skatina skubiai atlikti veiksmus, todėl svarbu atidžiai patikrinti siuntėją ir svetainės adresą.
Ragina išlikti atidiems
Policijos teigimu, tokie pranešimai – tai klasikinis „phishing“ atvejis, kai siekiama išvilioti asmeninius ar banko duomenis. Pareigūnai kviečia visuomenę dalintis informacija ir padėti užkirsti kelią sukčių veiklai.
„Sukčių SMS apsimetant „Unipark“!
Pastaruoju metu plinta žinutės, kurios atrodo tarsi iš Unipark, bet iš tikrųjų yra sukčiavimo (phishing) bandymai.
Žinutėje rašoma apie neva gautą baudą ir pateikiama nuoroda į netikrą svetainę – pvz. https://unipark.lt-kv-k334.com.
Tai nėra oficialus „Unipark“ puslapis – tikras adresas yra unipark.lt (be papildomų brūkšnelių ar simbolių).
Kaip atpažinti sukčių žinutes:
- Tekste pilna rašybos ir gramatikos klaidų (pvz. „uz masinos parkinga uzdraustoje zonoje“);
- Nuoroda atrodo įtartinai ilga ar sudaryta iš kelių žodžių;
- Skubina veikti („peržiūrėkite pranešimą dabar“);
- Prašo suvesti asmeninius ar banko duomenis.
Ką daryti:
- Nespauskite nuorodos;
- Neįveskite jokių duomenų;
- Jei paspaudėte – kreipkitės į savo banką;
- Praneškite apie sukčiavimą Lietuvos policija arba Nacionalinis kibernetinio saugumo centras.
Pateikiama sukčių siunčiama žinutė!“, – rašoma įraše.
