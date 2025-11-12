 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuvoje masiškai plinta nauja sukčių afera: gavę tokią nuorodą šiukštu nespauskite

2025-11-12 09:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-12 09:50

Ignalinos policijos bendruomenės pareigūnai socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja gyventojus apie naują sukčiavimo bangą, kai apgavikai siunčia melagingas SMS žinutes, apsimesdami „Unipark“ atstovais. Pareigūnai ragina būti itin atidiems ir nepaspausti įtartinų nuorodų, kurios gali vesti į netikras svetaines.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)
8

Ignalinos policijos bendruomenės pareigūnai socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja gyventojus apie naują sukčiavimo bangą, kai apgavikai siunčia melagingas SMS žinutes, apsimesdami „Unipark“ atstovais. Pareigūnai ragina būti itin atidiems ir nepaspausti įtartinų nuorodų, kurios gali vesti į netikras svetaines.

REKLAMA
2

Tokios žinutės, pasak pareigūnų, dažnai pasižymi gramatinėmis klaidomis ir skatina skubiai atlikti veiksmus, todėl svarbu atidžiai patikrinti siuntėją ir svetainės adresą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sukčių siunčiamos žinutės
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sukčių siunčiamos žinutės

Ragina išlikti atidiems

Policijos teigimu, tokie pranešimai – tai klasikinis „phishing“ atvejis, kai siekiama išvilioti asmeninius ar banko duomenis. Pareigūnai kviečia visuomenę dalintis informacija ir padėti užkirsti kelią sukčių veiklai.

REKLAMA
REKLAMA

„Sukčių SMS apsimetant „Unipark“!

Pastaruoju metu plinta žinutės, kurios atrodo tarsi iš Unipark, bet iš tikrųjų yra sukčiavimo (phishing) bandymai.

REKLAMA

Žinutėje rašoma apie neva gautą baudą ir pateikiama nuoroda į netikrą svetainę – pvz. https://unipark.lt-kv-k334.com.

Tai nėra oficialus „Unipark“ puslapis – tikras adresas yra unipark.lt (be papildomų brūkšnelių ar simbolių).

Kaip atpažinti sukčių žinutes:

  • Tekste pilna rašybos ir gramatikos klaidų (pvz. „uz masinos parkinga uzdraustoje zonoje“);
  • Nuoroda atrodo įtartinai ilga ar sudaryta iš kelių žodžių;
  • Skubina veikti („peržiūrėkite pranešimą dabar“);
  • Prašo suvesti asmeninius ar banko duomenis.

Ką daryti:

  1. Nespauskite nuorodos;
  2. Neįveskite jokių duomenų;
  3. Jei paspaudėte – kreipkitės į savo banką;
  4. Praneškite apie sukčiavimą Lietuvos policija arba Nacionalinis kibernetinio saugumo centras.

Pateikiama sukčių siunčiama žinutė!“, – rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų