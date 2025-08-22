Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Unipark“ įspėja vairuotojus: neapsigaukite

2025-08-22 21:50 / šaltinis: BNS
2025-08-22 21:50

Automobilių stovėjimo aikšteles valdanti įmonė „Unipark“ įspėja vairuotojus apie sukčių, prisidengiančių įmonės vardu, siunčiamas melagingas žinutes.

Unipark stovėjimo aikštelė BNS Foto

Automobilių stovėjimo aikšteles valdanti įmonė „Unipark“ įspėja vairuotojus apie sukčių, prisidengiančių įmonės vardu, siunčiamas melagingas žinutes.

REKLAMA
0

Kaip teigiama penktadienį įmonės išplatintame pranešime, žinutėse klientų prašoma sumokėti tariamas baudas, taip pat pateikiamos nuorodos į įtartinus internetinius puslapius.

„Unipark“ pabrėžia, kad įmonė tokio pobūdžio žinučių nesiunčia“, – rašoma pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Todėl bendrovės atstovai primygtinai prašo nespausti jose pateiktų nuorodų, nesidalinti savo asmens ir kitais duomenimis. Gavus tokią ar kitą įtartiną žinutę, „Unipark“ įspėja į ją nereaguoti ir nespausti jokių jose esančių nuorodų“, – teigiama jame.

Įmonės teigimu, visa oficiali informacija apie jos paslaugas pateikiama tik „Unipark“ internetiniame puslapyje ir mobiliojoje programėlėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų