„Unipark“ įspėja vairuotojus: neapsigaukite

Kaip teigiama penktadienį įmonės išplatintame pranešime, žinutėse klientų prašoma sumokėti tariamas baudas, taip pat pateikiamos nuorodos į įtartinus internetinius puslapius.
„Unipark“ pabrėžia, kad įmonė tokio pobūdžio žinučių nesiunčia“, – rašoma pranešime.
„Todėl bendrovės atstovai primygtinai prašo nespausti jose pateiktų nuorodų, nesidalinti savo asmens ir kitais duomenimis. Gavus tokią ar kitą įtartiną žinutę, „Unipark“ įspėja į ją nereaguoti ir nespausti jokių jose esančių nuorodų“, – teigiama jame.
Įmonės teigimu, visa oficiali informacija apie jos paslaugas pateikiama tik „Unipark“ internetiniame puslapyje ir mobiliojoje programėlėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!