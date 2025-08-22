Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje ir Klaipėdoje sukčiai iš žmonių išviliojo apie 17 tūkst. eurų

2025-08-22 08:31 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 08:31

Vilniuje ir Klaipėdoje sukčiai iš žmonių išviliojo apgaule išviliojo apie 17 tūkst. eurų, pranešė policija.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

Vilniuje ir Klaipėdoje sukčiai iš žmonių išviliojo apgaule išviliojo apie 17 tūkst. eurų, pranešė policija.

0

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, ketvirtadienį gautas moters (gim. 1955 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 20 d., apie 15 val., Vilniuje jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko bei policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 6 000 eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.

Taip pat, anot policijos, gautas vyro (gim. 1974 m.) pranešimas, kad balandžio 7 d. ir 25 d. už parduodamą automobilį „Toyota Landcruiser“, kurio negavo, sumokėjo 6 500 eurų. 

Klaipėdos AVPK duomenimis, rugpjūčio 19 d. į pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1947 m.), kuris nurodė, kad tą pačią dieną su juo mobiliuoju telefonu susisiekė nepažįstami asmenys, kurie prisistatė mobilaus ryšio operatoriaus atstovais ir policijos departamento pareigūnu bei banko darbuotoja ir apgaulės būdu išviliojo 4 450 eurų. 

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.

