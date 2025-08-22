Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nuo kelio nuvažiavusiame traktoriuje Joniškio rajone rastas mirusio vyro kūnas

2025-08-22 07:59 / šaltinis: BNS
2025-08-22 07:59
Policija. ELTA / Dainius Labutis
0

Nuo kelio į griovį nuvažiavusiame traktoriuje Joniškio rajone, Skilvionių kaime, rastas mirusio vyro kūnas, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Anot jo, 1962 metais gimusio vyro kūnas rastas traktoriuje „John Deere 6630“ su apvirtusia priekaba rastas ketvirtadienį 18.35 valandą.

 Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Tuo metu namuose Molėtų rajone, Alantos miestelyje, rastas 1950 metais gimusio vyro kūnas. O bute Druskininkuose, M. K. Čiurlionio gatvėje – 1973 metais gimusio vyro kūnas.

Abiem atvejais taip pat pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Kaune, namo laiptinėje, rastas miręs vyras

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų