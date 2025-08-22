Nuo kelio nuvažiavusiame traktoriuje Joniškio rajone rastas mirusio vyro kūnas

Nuo kelio į griovį nuvažiavusiame traktoriuje Joniškio rajone, Skilvionių kaime, rastas mirusio vyro kūnas, penktadienį pranešė Policijos departamentas.
Anot jo, 1962 metais gimusio vyro kūnas rastas traktoriuje „John Deere 6630“ su apvirtusia priekaba rastas ketvirtadienį 18.35 valandą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Tuo metu namuose Molėtų rajone, Alantos miestelyje, rastas 1950 metais gimusio vyro kūnas. O bute Druskininkuose, M. K. Čiurlionio gatvėje – 1973 metais gimusio vyro kūnas.
Abiem atvejais taip pat pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
