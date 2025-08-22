Panevėžio rajone avarijos metu žuvo moteris, sužalotas vyras

Anot Policijos departamento, apie 12 val. 10 min. magistralinio kelyje A10 Panevėžys-Pasvalys- Ryga automobilis „Toyota Avensis“, vairuojamas vyro (gim. 2004 m.), išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Scania R450“, vairuojamu vyro (gim. 1971 m.).
Po smūgio automobilis „Toyota Avensis“ atsitrenkė į iš paskos automobilio „Scania“ važiavusį automobilį „Volvo“, vairuojamą vyro (gim. 1981 m.).
Per eismo įvykį žuvo automobilio „Toyota Avensis“ keleivė (gim. 1972 m.) bei sužalotas šio automobilio vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
