TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžio rajone avarijos metu žuvo moteris, sužalotas vyras

2025-08-22 08:09 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 08:09

Panevėžio rajone ketvirtadienį susidūrus automobiliams, avarijoje žuvo moteris, sužalotas vyras, pranešė policija.

Policija (tv3.lt koliažas)

Panevėžio rajone ketvirtadienį susidūrus automobiliams, avarijoje žuvo moteris, sužalotas vyras, pranešė policija.

0

Anot Policijos departamento, apie 12 val. 10 min. magistralinio kelyje A10 Panevėžys-Pasvalys- Ryga automobilis „Toyota Avensis“, vairuojamas vyro (gim. 2004 m.), išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Scania R450“, vairuojamu vyro (gim. 1971 m.). 

Po smūgio automobilis „Toyota Avensis“ atsitrenkė į iš paskos automobilio „Scania“ važiavusį automobilį „Volvo“, vairuojamą vyro (gim. 1981 m.). 

Per eismo įvykį žuvo automobilio „Toyota Avensis“ keleivė (gim. 1972 m.) bei sužalotas šio automobilio vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

