Kaune motociklas trenkėsi į policijos automobilį, nukentėjo motociklininkas

Kaip penktadienį pranešė Policijos departamentas, apie 8 val. 1991 metais gimusio vyro vairuojamas motociklas atsitrenkė į priekyje važiavusį tarnybinį automobilį „VW Transporter“, kurį tarnybos metu vairavo uniformuota blaivi Kauno apskrities policijos pareigūnė, gimusi 1999 metais.
Per eismo įvykį nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris gydomas ambulatoriškai.
