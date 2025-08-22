Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune motociklas trenkėsi į policijos automobilį, nukentėjo motociklininkas

2025-08-22 08:22 / šaltinis: BNS
2025-08-22 08:22

Kaune, A. Juozapavičiaus gatvėje, ketvirtadienio rytą motociklasHonda ST 1100“ atsitrenkė į policijos automobilį, sužalotas motociklininkas.

Policija (nuotr. BFL)

Kaune, A. Juozapavičiaus gatvėje, ketvirtadienio rytą motociklasHonda ST 1100“ atsitrenkė į policijos automobilį, sužalotas motociklininkas.

0

Kaip penktadienį pranešė Policijos departamentas, apie 8 val. 1991 metais gimusio vyro vairuojamas motociklas atsitrenkė į priekyje važiavusį tarnybinį automobilį „VW Transporter“, kurį tarnybos metu vairavo uniformuota blaivi Kauno apskrities policijos pareigūnė, gimusi 1999 metais.

Per eismo įvykį nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris gydomas ambulatoriškai.

