  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuvoje masiškai plinta nauja sukčių afera: gavę tokią nuorodą šiukštu nespauskite

2025-10-30 09:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-30 09:50

Virtualus policijos patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi svarbiu priminimu gyventojams, kaip apsisaugoti nuo internetinių sukčių. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad vis dažniau fiksuojami atvejai, kai gyventojai patenka į apgavikų pinkles, manydami, jog jungiasi prie oficialių įstaigų ar paslaugų teikėjų svetainių.

Telefonas, policija (nuotr. Josvydas Elinskas/BNS, BNS)
29

0

Policija ragina būti itin atidiems, ypač kai naršoma internete, atliekami mokėjimai ar pildomos asmeninės informacijos formos.

Sukčius pasiglemžė pinigus
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sukčius pasiglemžė pinigus

Ragina nespausti neaiškių nuorodų

Virtualus policijos patrulis pateikia aiškius patarimus, kaip atpažinti netikras svetaines ir išvengti finansinių nuostolių.

„Būkite tikri, prie kokios internetinės svetainės jungiatės.

Šie paprasti, bet veiksmingi patarimai padės išvengti sukčių pinklių.

  1. Naudokite paieškos sistemas atsargiai: Ne visada pirmas rezultatas yra oficiali svetainė, todėl patartina patikrinti kelis šaltinius;
  2. Visada tikrinkite interneto adresą (URL). Oficialios svetainės dažniausiai baigiasi .lt arba turi patvirtintą domeną. Būkite dėmesingi, jei adrese yra papildomų žodžių, klaidų ar keistų simbolių;
  3. Naudokitės oficialių įstaigų arba gerai žinomų svetainių nuorodomis. Pavyzdžiui, oficialių institucijų svetaines rasite per valstybės portalo puslapius arba iš patikimų šaltinių;
  4. Venkite spausti nuorodas iš nepažįstamų el. laiškų ar žinučių. Dažnai sukčiai siunčia apgaulingas nuorodas, vedančias į netikras svetaines;
  5. Patikrinkite kontaktinę informaciją ir svetainės dizainą: Jei svetainė atrodo neprofesionaliai ar trūksta kontaktų – geriau nesinaudokite ja.

Žemiau pateikiame keletą oficialių svetainių adresų, bei kaip gali atrodyti sukčių kuriami interneto puslapiai.

Nukentėjus nuo sukčių – apie tai praneškite policijai naudojantis elektroninių paslaugų portalu www.epolicija.lt“, – rašoma įraše.

 

TOLIAU SKAITYKITE
