Siautėjo sukčiai: per „Telegram“ per tris mėnesius iš moters išviliojo per 25 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį 14.30 val. į Panevėžio apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1955 m.).
Ji pareiškė, kad laikotarpiu nuo š. m. liepos 29 d. iki spalio 29 d. Panevėžyje, būdama namuose, platformoje „Telegram“ susipažino su asmenimis, ir jie iš jos išviliojo pinigus.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Nemažą sumą antradienį prarado ir vilnietė. Apie 10.25 val. Vilniuje, būnant namuose, moteriai (gim. 1965 m.,) į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu iš jos išviliojo 35 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo
