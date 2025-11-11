Nusikaltimas įvyko 2025 m. liepos 17 d. apie 01.00 val. gyvenamojo namo kambaryje. E. D. tyčia kairės rankos kumščiu ne mažiau kaip du kartus sudavė į veidą savo patėviui A. V., kuris nuo smūgių nugriuvo ant grindų. Nukentėjusiajam buvo nustatyti nubrozdinimai ir muštinė žaizda kairio antakio srityje, kurią teko siūti ligoninėje.
Incidentas kilo po žodinio konflikto virtuvėje – E. D. kaltino motiną pavogus telefoną, o įsikišti bandęs patėvis A. V. jį apkabino bandydamas sulaikyti. Tada sūnus išsinėrė ir smogė jam į veidą.
Visi įvykio dalyviai buvo stipriai neblaivūs: E. D. nustatytas 2,34 promilės, A. V. – 2,44 promilės (vėliau ligoninėje – net 2,89 promilės), o motinai – taip pat 2,89 promilės.
Prisipažino ir gailėjosi: jeigu išgeria ir nuotaikos nėra – smurtauja
E. D. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme visiškai pripažino kaltę ir nuoširdžiai gailėjosi. Jis paaiškino, kad „jeigu išgeria ir nuotaikos nėra – smurtauja“. Anot jo, tai buvęs pirmas kartas, kai jis panaudojo fizinį smurtą prieš patėvį, o priežastimi įvardijo alkoholį.
Kaltinamasis nurodė, kad dirba ir lanko smurtinį elgesį keičiančią programą. Nukentėjusysis A. V. siekė susitaikymo, nes E. D. yra jo sugyventinės sūnus.
Teismo sprendimas
Teismas konstatavo, kad E. D. kaltė visiškai įrodyta – tai smurtas prieš šeimos narį.
Teismas įvertino, kad vyras prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, todėl tai pripažinta lengvinančia aplinkybe. Tačiau buvo nustatyta ir sunkinanti aplinkybė – nusikaltimas įvykdytas būnant apsvaigus nuo alkoholio, kas turėjo tiesioginės įtakos veikos padarymui.
Kadangi kaltinamasis pripažino kaltę, byla nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl bausmė jam buvo sumažinta trečdaliu.
Už šį nusikaltimą teismas skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, tačiau ją sumažino iki 8 mėnesių laisvės apribojimo be intensyvios priežiūros.
Kadangi E. D. šią veiką padarė dar iki įsiteisėjant ankstesniam teismo sprendimui (už viešosios tvarkos pažeidimą pagal BK 284 str.), abi bausmės buvo subendrintos.
Galutinė bausmė – 1 metai ir 2 mėnesiai laisvės apribojimo.
E. D. visam bausmės laikotarpiui uždrausta vartoti alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas. Taip pat vyras privalės dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose ir jas baigti per 8 mėnesius.
Teismas patenkino Valstybinės ligonių kasos prie SAM pareikštą civilinį ieškinį – iš E. D. priteista 92,87 eurų turtinės žalos atlyginimo už nukentėjusiajam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas bei 5 proc. metinės palūkanos nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško žalos atlyginimo. E. D. žalą pripažino ir sutiko ją atlyginti.
Šis nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per 20 dienų nuo paskelbimo dienos.
