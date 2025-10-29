Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Baisu po tokių patyčių“ – žiaurią mergaitės išjuoką užfiksavęs praeivis negalėjo tylėti

2025-10-29 13:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 13:53

Į naujienų portalą tv3.lt kreipęsis vilnietis Darius dalinasi, kad trečiadienio ryte jis tapo vienos Vilniaus mokyklų moksleivių patyčių liudininku. 

Moksleivių patyčių liudininku tapęs vilnietis pasibaisėjo tokiu poelgiu: „Žmonės abejingai nekreipia dėmesio“ (tv3.lt koliažas)

Į naujienų portalą tv3.lt kreipęsis vilnietis Darius dalinasi, kad trečiadienio ryte jis tapo vienos Vilniaus mokyklų moksleivių patyčių liudininku. 

REKLAMA
8

Pasak vyro, sukonfliktavus paaugliams, vienas iš jų, stebint būriui kitų mokinių, specialiai apipylė kitą moksleivę pienu, o vėliau užpylė ir pakelį miltų. 

„Daugumai tai pasirodė labai juokinga, kai kas filmavo“, – teigė vyras. 

Jis taip pat pridūrė, kad netoli įvykio vietos buvo ir turgelis, tad buvo daug pašalinių žmonių, visgi į patyčias, vyro teigimu, niekas nereagavo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žmonės abejingai nekreipia dėmesio. Man kaip tik teko eiti iš parduotuvės, tai negalėjau likti abejingas, išbariau piktadarį, nedelsdamas informavau direktorę ir policiją. Baisu po tokių patyčių“, – nusivylimo neslėpė gyventojas. 

REKLAMA
REKLAMA

Policijos pagalba šiuo metu nereikalinga

Vilniaus apskr. VPK komunikacijos poskyrio vyr. specialistas Tomas Bražėnas naujienų portalo tv3.lt žurnalistams patvirtino, kad trečiadienio rytą, apie 11 val. 2 min. iš tiesų buvo gautas toks pranešimas.

REKLAMA

Vilniaus policijos atstovas pridūrė, kad dėl įvykio buvo informuota ir moksleivių mokyklos direktorė ir nustatytos abi konflikte dalyvavusios pusės bei informuoti tėvai ir bendraujama su socialiniais pedagogais. 

Tiesa, T. Bražėnas taip pat pažymėjo, kad šiuo metu dėl įvykio policijos pagalba nėra reikalinga. 

„Jeigu tėvai nuspręs, kad yra poreikis pareigūnams įsikišti, jie patys kreipsis su pranešimu į pareigūnus“, – nurodė T. Bražėnas. 

Mokyklos direktorė žurnalistams nurodė, kad siekiant apsaugoti nepilnamečius, įvykio plačiau nekomentuos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tokiu ivykius
Tokiu ivykius
2025-10-29 14:10
Turi komentuoti ir placiai!!!
Kazkodel mokyklos padirenka tarybine sistema viska slepti, uzglaistyti ir nutyleti. Kodek viskas slepiama?
Tik iskeldami problemas, ivardindami nusikaltelius mes galim kazka bandyti keisti visuomeneje. Uztenka to budulio slapstymo. Liaukitės!
Atsakyti
.
.
2025-10-29 14:08
Lietuvoje vaikų psichologinė sveikata nelabai kam rūpi
Atsakyti
Nusikaltimo slėpimas
Nusikaltimo slėpimas
2025-10-29 14:14
"siekiant apsaugoti nepilnamečius, įvykio plačiau nekomentuos.
Bausti reikia griežtai, iki pašalinimo iš mokyklos,o ne slėpti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų