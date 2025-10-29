„Baisu po tokių patyčių“ – žiaurią mergaitės išjuoką užfiksavęs praeivis negalėjo tylėti

Pasak vyro, sukonfliktavus paaugliams, vienas iš jų, stebint būriui kitų mokinių, specialiai apipylė kitą moksleivę pienu, o vėliau užpylė ir pakelį miltų.
„Daugumai tai pasirodė labai juokinga, kai kas filmavo“, – teigė vyras.
Jis taip pat pridūrė, kad netoli įvykio vietos buvo ir turgelis, tad buvo daug pašalinių žmonių, visgi į patyčias, vyro teigimu, niekas nereagavo.
„Žmonės abejingai nekreipia dėmesio. Man kaip tik teko eiti iš parduotuvės, tai negalėjau likti abejingas, išbariau piktadarį, nedelsdamas informavau direktorę ir policiją. Baisu po tokių patyčių“, – nusivylimo neslėpė gyventojas.
Policijos pagalba šiuo metu nereikalinga
Vilniaus apskr. VPK komunikacijos poskyrio vyr. specialistas Tomas Bražėnas naujienų portalo tv3.lt žurnalistams patvirtino, kad trečiadienio rytą, apie 11 val. 2 min. iš tiesų buvo gautas toks pranešimas.
Vilniaus policijos atstovas pridūrė, kad dėl įvykio buvo informuota ir moksleivių mokyklos direktorė ir nustatytos abi konflikte dalyvavusios pusės bei informuoti tėvai ir bendraujama su socialiniais pedagogais.
Tiesa, T. Bražėnas taip pat pažymėjo, kad šiuo metu dėl įvykio policijos pagalba nėra reikalinga.
„Jeigu tėvai nuspręs, kad yra poreikis pareigūnams įsikišti, jie patys kreipsis su pranešimu į pareigūnus“, – nurodė T. Bražėnas.
Mokyklos direktorė žurnalistams nurodė, kad siekiant apsaugoti nepilnamečius, įvykio plačiau nekomentuos.
Kazkodel mokyklos padirenka tarybine sistema viska slepti, uzglaistyti ir nutyleti. Kodek viskas slepiama?
Tik iskeldami problemas, ivardindami nusikaltelius mes galim kazka bandyti keisti visuomeneje. Uztenka to budulio slapstymo. Liaukitės!
Bausti reikia griežtai, iki pašalinimo iš mokyklos,o ne slėpti.