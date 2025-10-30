Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Daugiau nei prieš mėnesį Vilniuje dingo nepilnametė – išėjo iš namų ir negrįžo: prašoma visuomenės pagalbos

2025-10-30 08:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 08:09

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios be žinios Polinos Komlevos (gim. 2011 m.).

Daugiau nei prieš mėnesį Vilniuje dingo nepilnametė – išėjo iš namų ir negrįžo: prašoma visuomenės pagalbos ELTA / Dainius Labutis

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios be žinios Polinos Komlevos (gim. 2011 m.).

0

Šių metų rugsėjo 5 d. nepilnametė išėjo iš namų Vilniuje ir iki šiol negrįžo.

Dingusios mergaitės požymiai: 160 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, ilgų, šviesiai rudų plaukų.

Asmenis, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Raimundą Butovič, tel. +370 700 57696, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

 

