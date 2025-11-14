 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje traukinys partrenkė į telefoną įnikusį 27-erių vyrą

2025-11-14 14:27 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 14:27

Vakarų Vokietijoje 27 metų vyras patyrė sunkią galvos traumą, partrenktas traukinio, kai stovėjo ant platformos įnikęs į telefoną, penktadienį pranešė pareigūnai.

Vokietijoje traukinys partrenkė į telefoną įnikusį 27-erių vyrą (nuotr. SCANPIX)

0

Incidentas įvyko ketvirtadienį Leichlingeno traukinių stotyje, Šiaurės Reino ir Vestfalijos žemėje. 

Pasak federalinės policijos, vyras buvo sutelkęs dėmesį į mobilųjį telefoną ir stovėjo per arti platformos krašto. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išvengti susidūrimo nepavyko

Traukiniui įvažiuojant į stotį, mašinistas įjungė perspėjimo signalą ir staigiai stabdė, bet susidūrimo išvengti nepavyko. 

27 metų vyras buvo sunkiai sužeistas ir greitosios pagalbos sraigtasparniu nuskraidintas į ligoninę. Geležinkelio linija tarp Leverkuzeno-Opladeno ir Leichlingeno stoties buvo laikinai uždaryta.

