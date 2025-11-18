ES: JT palaikymas rezoliucijai dėl taikos Gazoje planą yra svarbus žingsnis

Tai „svarbus žingsnis siekiant įgyvendinti visapusišką planą, skirtą Gazos konfliktui užbaigti. Jis įtvirtina paliaubas, suteikia galimybę dideliu mastu teikti humanitarinę pagalbą ir atveria kelią greitam atsigavimui, atstatymui ir institucinėms reformoms Gazoje“, sakė Europos Komisijos (EK) užsienio reikalų atstovas Anouaras El Anouni.
