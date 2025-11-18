 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

ES: JT palaikymas rezoliucijai dėl taikos Gazoje planą yra svarbus žingsnis

2025-11-18 14:40 / šaltinis: BNS
2025-11-18 14:40

Europos Sąjunga (ES) antradienį gyrė Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos sprendimą balsuoti už rezoliuciją, palaikančią JAV prezidento Donaldo Trumpo parengtą taikos Gazos Ruože planą, sakydama, kad tai yra svarbus žingsnis. 

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjunga (ES) antradienį gyrė Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos sprendimą balsuoti už rezoliuciją, palaikančią JAV prezidento Donaldo Trumpo parengtą taikos Gazos Ruože planą, sakydama, kad tai yra svarbus žingsnis. 

REKLAMA
0

Tai „svarbus žingsnis siekiant įgyvendinti visapusišką planą, skirtą Gazos konfliktui užbaigti. Jis įtvirtina paliaubas, suteikia galimybę dideliu mastu teikti humanitarinę pagalbą ir atveria kelią greitam atsigavimui, atstatymui ir institucinėms reformoms Gazoje“, sakė Europos Komisijos (EK) užsienio reikalų atstovas Anouaras El Anouni.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
Aukščiausio rango diplomatai su Turkija priešakyje ragina Gazoje paskelbti nuolatines paliaubas (2)
Gazos ruožas (nuotr. SCANPIX)
Gaza palaidota po 61 mln. tonų griuvėsių (4)
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
Izraelis ir „Hamas“ kaltina vienas kitą pažeidus paliaubas Gazoje (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų