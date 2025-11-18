Pamačius, kuo užsiima „Žemaitukai“ nario Lino sesuo Rūta, nustemba ne vienas: žmones traukia patrauklios kainos

Naujienų portalui tv3.lt Rūta Vaitkevičiūtė papasakojo apie naujus rankdarbius, kurie sužavėjo daugelį ir kainas.
Pirmą kartą pradėjo kuri tokius žaisliukus
Neseniai Rūta su savo sekėjais pasidalijo naujų žaisliukų fotografijomis, naujienų portalui tv3.lt susisiekus su moterimi, ji atskleidė, kad anksčiau tokių nebuvo dariusi.
„Būtent iš šenilo vielyčių – pirmas kartas. Artėjant šventiniam laikotarpiui norėjosi pasigaminti kažką kitokio. Žaisliukų formos idėjas pametėjo užsienio kūrėjai, o gamyba, puošimas, dekoravimas jau fantazijos reikalas. Tiesiog bandžiau ir žiūrėjau, kaip pavyks. Klijavau, ardžiau, vėl iš naujo bandžiau. Pagaminau vieną sau, parodžiau porai žmonių, jiems labai patiko ir nusprendžiau pagaminti daugiau. Prieš kelias dienas parodžiau viešai, ką turiu pagaminusi ir jau sulaukiau pirmųjų užsakymų“, – džiaugėsi moteris.
Pasiteiravus, kokios vyrauja žaisliukų kainos, jų kūrėja prasitarė ir apie galimas nuolaidas: „Žaisliukus parduodu tiek vienetais, tiek komplektukais. Vieneto kaina 3.50 eur, o įsigijant daugiau kaina mažėja Žaisliukai man pačiai labai patinka, mėgaujuosi juos gamindama, todėl nesu orientuota į pinigus. Tiesiog labai malonu ir smagu, kad galiu savo darbais pradžiuginti kitus.“
R. Vaitkevičiūtės negąsdina net tai, kad vieno žaisliuko pagaminimas užtrunka kelias valandas – jai tai yra tarsi meditacija.
„Vienas žaisliukas atima apie pora valandų, o kartais ir ilgiau, nes kiekviena detalė yra tvirtinama, klijuojama atskirai. Daug kantrybės reikia, bet kadangi pas mane jos daug – tai visas procesas kaip meditacija“, – tikino pašnekovė.
Paklausus, ar tikėjosi iš karto tokio didelio žaisliukų susidomėjimo, Rūta buvo atvira: „Aš visada labai savikritiškai vertinu savo darbus, labai kabinėjuosi prie smulkmenų. Turbūt visi menininkai tokie. Labai nedrąsiai parodžiau keliems žmonėms, sulaukiau komplimentų ir pastūmėjimų gaminti.
Parodžiau viešai savo žaisliukus ir žmonių žinutės labai maloniai nustebino, nes gavau ne vieną užsakymą, kiti sakė pagalvos kokia spalva vyraus jų namuose šventiniu laikotarpiu ir pateiks užsakymus. Labai labai smagu, kad galiu užsiimti mylima ir norima veikla, o žmonės tai palaiko ir motyvuoja.“
