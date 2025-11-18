 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pamačius, kuo užsiima „Žemaitukai“ nario Lino sesuo Rūta, nustemba ne vienas: žmones traukia patrauklios kainos

2025-11-18 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 18:30

Grupės „Žemaitukai“ nario Lino Vaitkevičiaus sesuo Rūta Vaitkevičiūtė stebina nepaprasto grožio rankdarbiais. Ji jau kuris laikas kuria nepaprasto grožio puokštes, o visai neseniai pristatė naujus kūrinius – eglutės žaisliukus.

Rūta Vaitkevičiūtė parodė savo kuriamus žaisliukus (nuotr. asm. archyvo)
16

Grupės „Žemaitukai“ nario Lino Vaitkevičiaus sesuo Rūta Vaitkevičiūtė stebina nepaprasto grožio rankdarbiais. Ji jau kuris laikas kuria nepaprasto grožio puokštes, o visai neseniai pristatė naujus kūrinius – eglutės žaisliukus.

REKLAMA
0

Naujienų portalui tv3.lt Rūta Vaitkevičiūtė papasakojo apie naujus rankdarbius, kurie sužavėjo daugelį ir kainas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rūta Vaitkevičiūtė parodė savo kuriamus žaisliukus
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rūta Vaitkevičiūtė parodė savo kuriamus žaisliukus

Pirmą kartą pradėjo kuri tokius žaisliukus

Neseniai Rūta su savo sekėjais pasidalijo naujų žaisliukų fotografijomis, naujienų portalui tv3.lt susisiekus su moterimi, ji atskleidė, kad anksčiau tokių nebuvo dariusi.

REKLAMA
REKLAMA

„Būtent iš šenilo vielyčių – pirmas kartas. Artėjant šventiniam laikotarpiui norėjosi pasigaminti kažką kitokio. Žaisliukų formos idėjas pametėjo užsienio kūrėjai, o gamyba, puošimas, dekoravimas jau fantazijos reikalas. Tiesiog bandžiau ir žiūrėjau, kaip pavyks. Klijavau, ardžiau, vėl iš naujo bandžiau. Pagaminau vieną sau, parodžiau porai žmonių, jiems labai patiko ir nusprendžiau pagaminti daugiau. Prieš kelias dienas parodžiau viešai, ką turiu pagaminusi ir jau sulaukiau pirmųjų užsakymų“, – džiaugėsi moteris.

REKLAMA

Pasiteiravus, kokios vyrauja žaisliukų kainos, jų kūrėja prasitarė ir apie galimas nuolaidas: „Žaisliukus parduodu tiek vienetais, tiek komplektukais. Vieneto kaina 3.50 eur, o įsigijant daugiau kaina mažėja Žaisliukai man pačiai labai patinka, mėgaujuosi juos gamindama, todėl nesu orientuota į pinigus. Tiesiog labai malonu ir smagu, kad galiu savo darbais pradžiuginti kitus.“

REKLAMA
REKLAMA

R. Vaitkevičiūtės negąsdina net tai, kad vieno žaisliuko pagaminimas užtrunka kelias valandas – jai tai yra tarsi meditacija.

„Vienas žaisliukas atima apie pora valandų, o kartais ir ilgiau, nes kiekviena detalė yra tvirtinama, klijuojama atskirai. Daug kantrybės reikia, bet kadangi pas mane jos daug – tai visas procesas kaip meditacija“, – tikino pašnekovė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Paklausus, ar tikėjosi iš karto tokio didelio žaisliukų susidomėjimo, Rūta buvo atvira: „Aš visada labai savikritiškai vertinu savo darbus, labai kabinėjuosi prie smulkmenų. Turbūt visi menininkai tokie. Labai nedrąsiai parodžiau keliems žmonėms, sulaukiau komplimentų ir pastūmėjimų gaminti.

Parodžiau viešai savo žaisliukus ir žmonių žinutės labai maloniai nustebino, nes gavau ne vieną užsakymą, kiti sakė pagalvos kokia spalva vyraus jų namuose šventiniu laikotarpiu ir pateiks užsakymus. Labai labai smagu, kad galiu užsiimti mylima ir norima veikla, o žmonės tai palaiko ir motyvuoja.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų