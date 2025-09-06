Linas Vaitkevičius su žmona Rūta prakalbo apie naują narį šeimoje: atskleidė, kodėl tam ryžosi

Neseniai Linas ir Rūta Vaitkevičiai akis į akį susidūrė su depresija, kurią išgyveno jų augintinis Boksas.
„Jau atrodė gal paseno tas katinas, toks tingus pasidarė, prie lango daugiau, jis nieko nebeveikdavo. Valgo ir miega realiai, nieko nebeveikia jisai“, – laidoje pasakos Linas.
Linas Vaitkevičius su žmona Rūta prakalbo apie naują narį šeimoje
Lino ir Rūtos augintinis Boksas yra Tonkino veislės katinas. O šios veislės katės labai nemėgsta būti vieniši.
O kai Linas daug koncertuoja ir į pasirodymus keliaudavo su Rūta, Boksas likdavo vienas: Buvo toks laikotarpis, kada ir nuveždavom jį palikt kokiai sesei, kad pabūtų, ir dažnai nebuvom namuose, nu ir jisai toks pradėjo depresuoti, kasytis, draskytis.“
Rūta sakė Linui, kad reikia dar vieno katino. Iš pradžių Linas dvejojo, tačiau kiek vėliau persigalvojo ir į atlikėjo namus naujas šeimos narys Pūkis.
„Juokingiausi būna, kai jie pasileidžia lakstyt po visus namus, tai čia toks ilgas koridorius, ir kai jie bėga, atrodo, net vibruoja grindys. Labai garsiai. Kaip arkliai“, – juokėsi jis.
Kodėl Linas pakeitė nuomonę ir nusprendė įsigyti antrą augintinį? Kaip katinai padeda kurti dainas? Sužinokite jau šį šeštadienį 9:00 val. per TV3 gyvenimo būdo laidoje apie gyvūnus ir jų šeimininkus – „Gyvūnų pasaulis“!
