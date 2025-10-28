Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Tėčio atminimui labdaros vakarą surengęs Linas Vaitkevičius surinko neeilinę sumą: štai kokia ji

2025-10-28 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 11:25

Sekmadienio vakarą Plungės kultūros centras prisipildė iki paskutinės kėdės. Čia jau trečią kartą per septynerius metus Linas Vaitkevičius suorganizavo jautrų labdaros vakarą savo tėvo Gintauto Vaitkevičiaus atminimui. Koncerto metu surinktos lėšos atiteks vaikams, sergantiems onkologine liga.

Linas Vaitkevičius (Nuotr. Andrius Pelakauskas)
213

Sekmadienio vakarą Plungės kultūros centras prisipildė iki paskutinės kėdės. Čia jau trečią kartą per septynerius metus Linas Vaitkevičius suorganizavo jautrų labdaros vakarą savo tėvo Gintauto Vaitkevičiaus atminimui. Koncerto metu surinktos lėšos atiteks vaikams, sergantiems onkologine liga.

Žemaitukas Linas Vaitkevičius, jautriai minėdamas septintąsias mylimo tėvo mirties metines, labdaros vakarui subūrė keliolika atlikėjų. Visi jie, kaip ir vedėjai bei techniniai darbuotojai, šį vakarą susirinko neatlygintinai dėl kilnaus tikslo – surinkti piniginę paramą onkologinėmis ligomis sergantiems mažiesiems.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ėmiau rengti šiuos labdaros vakarus, nes prieš tėvo mirtį turėjau su juo pokalbį. Jis man pasakė, kad jei yra kažkoks šansas kuo nors padėti kitiems, pasinaudok. Tie jo žodžiai man užstrigo, kad tikrai yra šansų. Daugybė atlikėjų, daugybė jo ar mano pažinčių. Taip ir gimė tie Gintauto Vaitkevičiaus atminimo vakarai. Šis – jau trečiasis“, – atviravo Linas Vaitkevičius.

Pirmą kartą toks koncertas surengtas prieš šešerius metus. Kiekvieną kartą pavyksta surinkti vis daugiau pinigų ir ženkliau padėti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

„Pirmą kartą buvo labai jautru, nes po tėvo mirties buvo praėję vos metai. Dar vieną labdaros vakarą surengiau prieš du metus, minint penktąsias metines. Tuo metu susirinko virš 1000 žmonių. Pirmaisiais metais surinkome apie 12 tūkstančių eurų paramos, prieš dvejus metus – 17 tūkstančių, o šį kartą dar iki paties koncerto buvo surinkta apie 30 tūkstančių eurų. Šiais metais turime tris vaikučius. Labai gaila, kad vienas vaikas nesulaukė mūsų paramos, teko pakoreguoti planus ir rasti kitą vaikelį, kuriam reikia pagalbos“, – pasakoja L. Vaitkevičius.

Parama surinkta iš bilietų, kurie buvo parduoti vos per 7 valandas nuo koncerto paskelbimo. Taip pat iš rėmėjų, kurie įsigijo brangesnius bilietus.

Jautriausias dalykas – geros žmonių širdys

Linas Vaitkevičius sako, kad neįtikėtina, kokie geri žmonės prisidėjo prie šio jautraus vakaro. Didžiulis būrys žmonių atidavė savo energiją ir dovanojo širdies šilumą.

„Visi dirbo neatlygintinai. Tiek technikai, tiek atlikėjai, tiek vedantysis, maisto tiekėjai. Žilvinas Žvagulis atvežė 200 šakočių, kuriuos žmonės galėjo pirkti po 5 eurus ir taip pat prisidėti prie bendros labdaros sumos“, – sakė Linas.

Renginį vedė charizmatiškasis Mantas Stonkus, dainas dovanojo „Patruliai“, „Tabasco“, Steponas Januška, Inga Valinskienė, Vytautas Šiškauskas, „Žemaitukai“, Rolandas Janušas ir Laura Remeikienė, „Man-go“, Andrius Rimiškis, Edmundas Kučinskas, Radži, Adomas Vyšniauskas.

Atlikėjams pritarė gyvo garso grupė ir Plungės simfoninis orkestras.

Tiesa, renginyje turėjo dalyvauti ir Ovidijus Vyšniauskas, tačiau dėl patirtos traumos negalėjo atvykti. Scenos grandą likus vos parai iki renginio sutiko pakeisti jo sūnus Adomas Vyšniauskas ir dovanoti dvi populiarias savo dainas pilnutėlei salei susirinkusiųjų.

„Šių metų renginys tikrai vertas arenų. Bet Plungės išsižadėti negaliu, kitais metais reikės ieškoti didesnės erdvės. Plungei statantis naują kompleksą reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų daryti arenos. Tikiu, kad ateityje šis labdaros vakaras gali išsiplėsti ir į televizinį projektą, nes visi taip įsitraukia, tiek daug gėrio sukuria. Kai idėja taip suburia žmones – širdis dainuoja“, – jautriai kalbėjo Linas Vaitkevičius.

Atskleidė, kokią sumą pavyko surikti

Linas savo socialiniuose tinkluose pasidalino padėka, dėl įvykusio nuostabaus ir kilnaus vakaro. Šiuo įrašu Linas sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Linas atskleidė, kokią pinigų sumą pavyko surinkti per sekmadienio vakarą vykusį renginį:

„Manau, kad čia ir yra gyvenimo prasmė. Labai geras jausmas. Viso vaikams surinkome net 26 623 €. Su tokia komanda nors ir į kosmosą. Mačiau VISŲ susijaudinusias akis ir kaip visi įsitraukė visa širdimi, todėl nežadu nustoti to daryti. Ačiū visiems!“

