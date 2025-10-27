Lino Adomaičio šeimoje – itin jautri proga

Linas Adomaitis savo socialiniuose tinkluose pasidalino tėvų nuotraukomis ir leido jomis pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Skyrė jautrius žodžius
Linas Adomaitis šeštadienį savo socialiniuose tinkluose pasidalino savo tėvų senomis nuotraukomis, kuriose jie matomi savo vestuvių dieną.
Spalio 25 dieną Lino tėvai šventė 50-ąsias savo vestuvių metines.
Linas pasidalinęs nuotraukomis, rašo:
„Spalio 25 diena! Lygiai prieš 50 metų tądien susituokė man brangiausi ir mylimiausi. Mama ir a.a. Tėtis.
Esu Jiems dėkingas iki dangaus. Esu laimingas, kad būtent jie suformavo mano vertybinį stuburą. Mama įdiegė šviesą, lengvumą, empatiją, paprastumą ir džiaugsmą, meilę, viltį, pagarbą, saugumą ir daugybę kitų dalykų, be kurių neįsivaizduoju gyvenimo.
O Tėtis pasėjo tikėjimą, humorą, melancholiją, prasmės paieškas, kritinį mąstymą, jautrumą, grubumą, (kai to reikia) ir svarbiausia – muziką.
Muzika palietė mane nuo vaikystės ir supratau, kad ši nematoma draugė padės man susikalbėti su daugeliu širdžių. Vis kalbuosi su žmonėmis būtent šia metafizine kalba.
50 metų labai gražus jubiliejus ir jei Tėtis būtų čia, su mumis – net neabejoju, kad švęstume trankiai ir muzikaliai (o gal kaip tik ramiai, jaukiai), bet tikrai labai muzikaliai…
Mama, Tėti! Myliu Jus brangieji, dėkoju už viską, viską! Jūsų atspindys mano akyse, balse ir širdyje. O kai pagalvoju, kad ir man jau kitais metais 50 – tai truputį nepagaunu kampo, kada čia tie metai spėjo suvaikščioti. Bet svarbiausia, kad Jūsų dėka jaučiuosi jaunas. Mama myliu, Tėti myliu“.
