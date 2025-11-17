 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Ministras: PAR įtaria darbotvarkę išvalyti Gazos Ruožą ir Vakarų Krantą nuo palestiniečių

2025-11-17 18:52 / šaltinis: BNS
2025-11-17 18:52

153 palestiniečių atskraidinimas į Pietų Afrikos Respubliką (PAR) yra įtartinas ir rodo „aiškią darbotvarkę“ išvalyti Gazos Ruožą ir Vakarų Krantą nuo palestiniečių, pirmadienį pareiškė PAR užsienio reikalų ministras Ronaldas Lamola.

Palestinos palaikymo protestas Egipte (nuotr. SCANPIX)

Palestinos palaikymo protestas Egipte (nuotr. SCANPIX)

0

Ši palestiniečių grupė ketvirtadienį užsakytu lėktuvu atskrido į Johanesburgą. Grupės narių pasuose nebuvo išvykimo iš Izraelio antspaudų.

„Mes, kaip Pietų Afrikos vyriausybė, esame įtarūs dėl šio lėktuvo atskridimo aplinkybių“, – reporteriams sakė R. Lamola.

PAR pasienio policija šiuo lėktuvu atskridusią grupę laikė 12 valandų, o paskui prezidentas Cyrilas Ramaphosa leido jiems patekti į šalį su standartine 90 dienų vizos lengvata.

Vėliau paaiškėjo, kad pirmasis lėktuvas su 176 palestiniečiais atskrido spalio 28 dieną, sakė palestiniečiams padedantis labdaros fondas „Gift of the Givers“.

Pranešimuose sakoma, kad su abiejų grupių išvykimu iš Gazos Ruožo yra susijusi kažkokia organizacija „al Majd“.

„Nenorime jokių tolesnių skrydžių (...), nes tai aiški Gazos (Ruožo) ir Vakarų Kranto išvalymo nuo palestiniečių darbotvarkė (...). Pietų Afrika tam nepritaria“, – sakė R. Lamola.

„Tikai atrodo, kad tai reiškia platesnės apimties darbotvarkę perkelti palestiniečius iš Palestinos į daugelį skirtingų pasaulio dalių (...); tai aiškiai surežisuota operacija“, – pridūrė jis.

