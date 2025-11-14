 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Gazos Ruožo ligoninė teigia pagal paliaubų ir mainų susitarimą gavusi 15 palestiniečių kūnus

2025-11-14 11:48 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 11:48

Gazos Ruožo Nassero ligoninė, įsikūrusi pietiniame Kan Juniso mieste, pranešė, kad pagal tarpininkaujant JAV sudarytą paliaubų susitarimą tarp Izraelio ir „Hamas“ penktadienį gavo 15 palestiniečių kalinių kūnus.

Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti įkaito palaikai

Gazos Ruožo Nassero ligoninė, įsikūrusi pietiniame Kan Juniso mieste, pranešė, kad pagal tarpininkaujant JAV sudarytą paliaubų susitarimą tarp Izraelio ir „Hamas" penktadienį gavo 15 palestiniečių kalinių kūnus.

0

„Į Nassero medicinos kompleksą buvo atvežti 15 palestiniečių kankinių kūnai – tai tryliktosios palaikų mainų susitarimo partijos dalis, tad bendras gautų kūnų skaičius išaugo iki 330 kankinių“, – pareiškime tvirtino ligoninė.

Pagal paliaubų susitarimą Izraelis turi grąžinti 15 palestiniečių kūnus už kiekvieną grąžinamą negyvą izraelietį. Izraelis pernakt patvirtino, kad smogikai grąžino Izraelio įkaito Meny Godardo, kuris būdamas 73-ejų buvo nužudytas „Hamas“ vadovaujamų išpuolių prieš Izraelį dieną, 2023 m. spalio 7-ąją, palaikus.

Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras teigė, kad Izraelio kariuomenė informavo M. Godardo šeimą, jog jų „artimasis buvo grąžintas į Izraelį ir kad jo tapatybės nustatymo procesas buvo užbaigtas“.

Prasidedant paliauboms, kurios įsigaliojo spalio 10 d., „Hamas“ Gazos Ruože laikė 20 gyvų ir 28 negyvus įkaitus. Nuo to laiko smogikai paleido visus gyvus belaisvius ir atidavė 25 mirusių įkaitų palaikus. Mainais už tai Izraelis išlaisvino beveik 2 tūkst. jo žinioje buvusių palestiniečių kalinių ir grąžino šimtų negyvų palestiniečių kūnus.

Izraelis kaltina „Hamas“ vilkinant mirusių įkaitų kūnų perdavimo procesą, tačiau palestiniečių grupuotė savo ruožtu tikina, kad jis yra lėtas, nes daugybė palaikų yra palaidoti po Gazos Ruožo griuvėsiais.

