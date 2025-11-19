 
TV3 naujienos > Žmonės

Pasklidus žiniai apie šeimos mirtį lietuvių pamėgtame kurorte – gydytojo žinia: įspėja visus

2025-11-19 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 20:40

Po žinios apie tragišką visos šeimos mirtį Turkijoje, paaiškėjo, kad šeima mirė apsinuodijusi pesticidu – aliuminio fosfidu. Apie tai pasisakė gydytojas bei davė vertingų patarimų keliaujantiems.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Po žinios apie tragišką visos šeimos mirtį Turkijoje, paaiškėjo, kad šeima mirė apsinuodijusi pesticidu – aliuminio fosfidu. Apie tai pasisakė gydytojas bei davė vertingų patarimų keliaujantiems.

0

Šeima lapkričio pradžioje iš Hamburgo atvyko į Stambulą ir apsistojo viešbutyje. Po kelių dienų tėvas, motina ir jų du vaikai (3 ir 6 metų) pajuto pykinimą bei vėmimą ir kreipėsi į ligoninę. Būklė ėmė blogėti, ir visi keturi šeimos nariai mirė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtarė apsinuodijimą maistu

Iš pradžių buvo įtarta apsinuodijimas maistu, nes šeima buvo ragavusi gatvės maisto skirtingose vietose. Tačiau, kaip rodo nauja toksikologinė ataskaita, tikėtina, kad tikroji mirties priežastis yra apsinuodijimas pesticidu.

Skelbiama, kad viešbučio administracija buvo pasamdžiusi įmonę kovai su blakėmis. Ši naudojo labai stiprų fumigantą – aliuminio fosfidą.

Naujos įtarimų detalės dėl Hamburgo šeimos mirties

Lapkričio 17 d. paaiškėjo, kad šeima išvyko iš savo kambario likus valandai iki to momento, kai įmonė atlikinėjo savo darbą viešbučio pirmame aukšte. Praėjus trims valandoms po procedūros, šeima grįžo į savo kambarį, sujungtą su pirmo aukšto ventiliacijos šachta.

Pulmonologas Cihan Çelik, Darmštato ligoninės pulmonologijos skyriaus vadovas, taip pat mano, kad tikėtinesnė mirties priežastis yra apsinuodijimas pesticidais.

„Klausimas, ar tai galėjo būti apsinuodijimas maistu, daugeliui gydytojų kėlė rimtų abejonių. Kad visa šeima, skirtingo amžiaus žmonės, be jokios imunosupresijos būtų nuslopinti maisto toksinų – tai būtų itin neįprasta“, – sakė gydytojas „FOCUS online“.

Kokius simptomus sukelia apsinuodijimas pesticidais?

Apsinuodijimas aliuminio fosfidu, kuris reaguodamas su skysčiais ar drėgme išskiria pavojingas dujas, gali būti mirtinas per trumpą laiką – net sveikiems žmonėms.

„Ir viskas prasideda nuo nespecifinių simptomų, kaip ir šios šeimos atveju“, – aiškina Çelik. Pirmieji požymiai gali būti:

pykinimas,

vėmimas,

svaigulys,

mieguistumas,

pilvo skausmai,

kvėpavimo pasunkėjimas,

kutenantis kosulys.

Šie simptomai paprastai pasireiškia per maždaug vieną valandą, priklausomai nuo įkvėpto pesticido kiekio.

Gydytojas neatmeta galimybės, kad šeimos savijauta trumpam pagerėjo po į veną lašinto tirpalo ligoninėje.

„Tačiau tai nesustabdo ląstelių pažeidimų kaskados – po to seka daugybinis organų nepakankamumas ir šokas“, – teigia pulmonologas.

Tai paprastai įvyksta praėjus keturioms ar penkioms valandoms po pirmųjų simptomų.

Kadangi šeimos kambarys buvo sujungtas su ventiliacijos kanalu ir hermetiškai uždarytas, dujų galėjo susikaupti itin daug.

„Viešbučio kambaryje be ventiliacijos sistemos galėjo susidaryti aukštos koncentracijos kamera“, – sako gydytojas.

Remiantis šiomis aplinkybėmis, apsinuodijimo pesticidu versija yra labiausiai tikėtina – ypač tai patvirtina ir faktas, kad blogai pasijuto dar du viešbučio svečiai.

Kas daro aliuminio fosfidą tokį klastingą?

Apsinuodiję asmenys negalėjo žinoti, kad viešbutyje buvo atliktas pesticidų purškimas.

„Aliuminio fosfido kvapas apibūdinamas kaip žuvies, česnako, bet ne itin cheminis. Tai nebūtinai sukelia įtarimų“, – aiškina Çelik. – „Stambule, ypač miesto centre, česnako ar žuvies kvapas taip pat nėra neįprastas.“ Būtent tai ir yra klastinga.

Žinojimas, kad pacientas buvo paveiktas pesticido, yra kritiškai svarbus gydymui. Priešingu atveju ankstyvoje stadijoje nustatyti priežastį beveik neįmanoma.

Pulmonologo patarimai keliautojams Turkijoje

Çelik supranta nerimą, kurį, po šios tragedijos, jaučia kai kurie Turkijos turistai: „Tačiau nemanau, kad tai yra paplitęs reiškinys.“

Aliuminio fosfidas yra itin agresyvi ir pavojinga medžiaga: „Dabar šiam atvejui skiriama milžiniškas kiekis dėmesio. Turkijoje ši tema dominuoja žiniasklaidoje, ir nemanau, kad kas nors šiuo metu ryžtųsi purkšti viešbučio kambarius ar uždaras erdves aliuminio fosfidu.“

Vis dėlto, turistams gydytojas pataria pasikalbėti su viešbučio personalu: „Galite paklausti: ar buvo blakių ar kitų kenkėjų? Kaip su tuo buvo kovota?“, – sako Çelik. – „Tačiau nemanau, kad šiuo metu turistams kyla sisteminė grėsmė.“

Kalbėdamas apie apsinuodijimą maistu, kuris nebuvo šios šeimos mirties priežastis, gydytojas pataria vaisius ir daržoves valgyti tik nuluptus arba termiškai apdorotus.

„Išvirk, nulupk arba nevalgyk – tokia taisyklė galioja visada ir visur“, – sako Çelik.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

