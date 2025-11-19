 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvos muzikos bendruomenė sukrėsta: mirė 46-erių muzikantas

2025-11-19 17:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 17:44

Lapkričio 19-ąją mirė džiazo muzikantas, nuolatinis Klaipėdos pilies džiazo festivalio dalyvis Janis Amantovs.

Janis Amontovs (nuotr. Facebook ir nuotr. 123rf.com)

Lapkričio 19-ąją mirė džiazo muzikantas, nuolatinis Klaipėdos pilies džiazo festivalio dalyvis Janis Amantovs.

REKLAMA
2

Šią liūdną žinią pranešė jo brolis socialiniame tinkle Facebook.

Tragiška žinia

Andris Amontovs Facebook rašė:

„Mano brolis dvynys Janis mirė.

Tai jo 46-asis. Gimtadienis ir tuo pačiu mirties diena.

Laidotuvių data bus paskelbta vėliau.

Jo mirties aplinkybės neaiškios. Nustatyta kraujo išskyrimas smegenyse, galimai dėl kritimo buvo sulaužytas kaukolės pagrindas. Tėvas rado jį be sąmonės gulintį ant grindų, savo name, lapkričio vakarą. Ligoninėje jis buvo ventiliuojamas, smegenys negyvos. Šįryt 9:00 jo širdis nustojo plakti. Janis negyvas.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų