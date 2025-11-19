Lietuvos muzikos bendruomenė sukrėsta: mirė 46-erių muzikantas

Šią liūdną žinią pranešė jo brolis socialiniame tinkle Facebook.
Tragiška žinia
Andris Amontovs Facebook rašė:
„Mano brolis dvynys Janis mirė.
Tai jo 46-asis. Gimtadienis ir tuo pačiu mirties diena.
Laidotuvių data bus paskelbta vėliau.
Jo mirties aplinkybės neaiškios. Nustatyta kraujo išskyrimas smegenyse, galimai dėl kritimo buvo sulaužytas kaukolės pagrindas. Tėvas rado jį be sąmonės gulintį ant grindų, savo name, lapkričio vakarą. Ligoninėje jis buvo ventiliuojamas, smegenys negyvos. Šįryt 9:00 jo širdis nustojo plakti. Janis negyvas.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!