Mirė vos 17-os kikbokso čempionė: pražudė rusų raketa

Ukrainetoday.org duomenimis, tragedija įvyko Charkivo srities Berestyno mieste. 17-metė Karina Bachur, Ukrainos ir Europos kikbokso čempionė, bandė pasislėpti nuo prasidėjusio apšaudymo, tačiau tuo metu mieste pasirodė raketos, rašoma fakt.pl.
Mirė vos 17-os sulaukusi kikbokso čempionė
Apie sportininkės žūtį pranešė Charkivo srities prokuratūros atstovė spaudai Valerija Čirina ir Berestyno bendruomenės pirmininkė Svetlana Krivienko, kalbėjusios kanalui „Suspilne“.
Paaiškėjo, kad agresorė smogė Berestynui keturiomis balistinėmis raketomis „Iskander“ – dviem iš pradžių, o dar dviem maždaug po valandos.
„Preliminariais duomenimis, priešas panaudojo keturias balistines raketas. Yra informacijos apie žuvusią 17 metų merginą. Deja, ji mirė ligoninėje nuo patirtų sužalojimų“, – sakė Čirina.
Berestyno bendruomenės vadovė Svetlana Krivienko patvirtino, kad žuvo jauna Europos kikbokso čempionė: „Ji buvo sužeista, operuota, tačiau operacijos metu neišgyveno.“
Pasak prokuratūros, dar dešimt žmonių buvo sužeisti, tarp jų – ir 16-metis berniukas.
Atakos padarė didelę žalą civilinei infrastruktūrai: apgadinti privatūs ir daugiabučiai namai, viešieji pastatai, vietos bažnyčia, parduotuvės ir kitos įstaigos. Po pirmųjų smūgių mieste kilo gaisrai.
