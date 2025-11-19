 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė vos 17-os kikbokso čempionė: pražudė rusų raketa

2025-11-19 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 14:05

17 metų Ukrainos kikbokso čempionė Karina Bachur žuvo Charkivo regione. Paauglė mirė ligoninėje, kur buvo operuojama po Rusijos balistinės raketos atakos. Mergina buvo sužeista šrapneliu, kai bėgo į slėptuvę.

Karina Bachur (nuotr. stop kadras, 123rf.com)

17 metų Ukrainos kikbokso čempionė Karina Bachur žuvo Charkivo regione. Paauglė mirė ligoninėje, kur buvo operuojama po Rusijos balistinės raketos atakos. Mergina buvo sužeista šrapneliu, kai bėgo į slėptuvę.

0

Ukrainetoday.org duomenimis, tragedija įvyko Charkivo srities Berestyno mieste. 17-metė Karina Bachur, Ukrainos ir Europos kikbokso čempionė, bandė pasislėpti nuo prasidėjusio apšaudymo, tačiau tuo metu mieste pasirodė raketos, rašoma fakt.pl.

Apie sportininkės žūtį pranešė Charkivo srities prokuratūros atstovė spaudai Valerija Čirina ir Berestyno bendruomenės pirmininkė Svetlana Krivienko, kalbėjusios kanalui „Suspilne“.

Paaiškėjo, kad agresorė smogė Berestynui keturiomis balistinėmis raketomis „Iskander“ – dviem iš pradžių, o dar dviem maždaug po valandos.

„Preliminariais duomenimis, priešas panaudojo keturias balistines raketas. Yra informacijos apie žuvusią 17 metų merginą. Deja, ji mirė ligoninėje nuo patirtų sužalojimų“, – sakė Čirina.

Berestyno bendruomenės vadovė Svetlana Krivienko patvirtino, kad žuvo jauna Europos kikbokso čempionė: „Ji buvo sužeista, operuota, tačiau operacijos metu neišgyveno.“

Pasak prokuratūros, dar dešimt žmonių buvo sužeisti, tarp jų – ir 16-metis berniukas.

Atakos padarė didelę žalą civilinei infrastruktūrai: apgadinti privatūs ir daugiabučiai namai, viešieji pastatai, vietos bažnyčia, parduotuvės ir kitos įstaigos. Po pirmųjų smūgių mieste kilo gaisrai.

