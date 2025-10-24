Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Paaiškėjo, kokios bausmės gali sulaukti žiauriai ukrainietę nužudęs vyras

2025-10-24 22:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 22:53

Ukrainietės nužudymu JAV įtariamas Decarlosas Brownas jaunesnysis gali sulaukti mirties bausmės, skelbia „NBC News“.

Iryna Zarutska (Nuotr. socialinių tinklų)

1

Kaltinimai jam pareikšti trečiadienį.

Paaiškėjo, kokią bausmę gauti gali ukrainietės žudikas

Prisiekusiųjų kolegija nusprendė, kad D. Brownas tyčia nužudė ukrainietę pabėgėlę Iryną Zarutską. Jai peiliu jis smogė rugpjūčio 22 d. traukinyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mergina buvo padurta, krito ant traukinio grindų ir nukraujavo.

Įtariamajam gali būti skiriama mirties bausmė.

Nužudytosios šeimos advokatė Lauren O. Newton sako, kad „džiaugiasi kaltinamuoju aktu ir tikisi, kad Irynos žudikas bus greitai teisingai nubaustas“.

Įtariamojo advokatai nuo komentarų susilaikė.

Ukrainietė minėtą dieną įlipo į traukinį ir atsisėdo sėdynėje prieš D. Browną. Jis išsitraukė peilį iš kišenės ir tris kartus dūrė merginai iš nugaros.

Mergina mirė įvykio vietoje.

