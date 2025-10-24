Paaiškėjo, kokios bausmės gali sulaukti žiauriai ukrainietę nužudęs vyras

Kaltinimai jam pareikšti trečiadienį.
Paaiškėjo, kokią bausmę gauti gali ukrainietės žudikas
Prisiekusiųjų kolegija nusprendė, kad D. Brownas tyčia nužudė ukrainietę pabėgėlę Iryną Zarutską. Jai peiliu jis smogė rugpjūčio 22 d. traukinyje.
Mergina buvo padurta, krito ant traukinio grindų ir nukraujavo.
Įtariamajam gali būti skiriama mirties bausmė.
Nužudytosios šeimos advokatė Lauren O. Newton sako, kad „džiaugiasi kaltinamuoju aktu ir tikisi, kad Irynos žudikas bus greitai teisingai nubaustas“.
Įtariamojo advokatai nuo komentarų susilaikė.
Ukrainietė minėtą dieną įlipo į traukinį ir atsisėdo sėdynėje prieš D. Browną. Jis išsitraukė peilį iš kišenės ir tris kartus dūrė merginai iš nugaros.
Mergina mirė įvykio vietoje.
